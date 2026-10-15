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Yaşam
Dikenleri Elleri Kanatıyor Ama Toplayan İyi Para Kazanıyor

Dikenleri Elleri Kanatıyor Ama Toplayan İyi Para Kazanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 12:45
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Sivas’ta sonbaharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen kuşburnunun zahmetli ama kazançlı hasat mesaisi başladı. Dikenli dalları nedeniyle toplanması oldukça güç olan C vitamini deposu kuşburnu, bu yıl bereketli rekoltesiyle hem kışlık hazırlık yapan vatandaşın yüzünü güldürüyor hem de toplayana iyi para kazandırıyor.

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İç Anadolu’nun ve özellikle Sivas bölgesinin dağlık alanlarında doğal olarak yetişen kuşburnu, kış sofralarının vazgeçilmezi olarak yerini almaya hazırlanıyor.

İç Anadolu’nun ve özellikle Sivas bölgesinin dağlık alanlarında doğal olarak yetişen kuşburnu, kış sofralarının vazgeçilmezi olarak yerini almaya hazırlanıyor.

Toplaması saatler süren ve dikenli yapısı nedeniyle elleri tahriş eden meyve için vatandaşlar pratik çözümler geliştirerek arazide tırmık kullanarak hasat yapıyor. Meyve suyu, çay ve saatlerce büyük kazanlarda kaynatılarak yapılan geleneksel marmeladıyla bilinen kuşburnu, hal pazarında kilogramı 70 ile 150 TL arasında alıcı buluyor.

Sivas hal esnafı Ethem Yıldız, bu yıl tüm bölgelerde kuşburnunun bol miktarda yetiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Sivas hal esnafı Ethem Yıldız, bu yıl tüm bölgelerde kuşburnunun bol miktarda yetiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Kuşburnu sezonu açıldı. Bu sene tüm bölgelerde çok fazla kuşburnu yetişti, bol verimli bir sezon geçiriyoruz. Toplaması dağlık alanlarda ve dikenli ağaçlarda yapıldığı için oldukça zahmetli ama faydaları nedeniyle insanlar bu meşakkate katlanıyor. Eskiden büyük kazanlarda saatlerce kaynatılarak marmelatı yapılırdı; çayı da yapılıyor, tane olarak da tüketilebiliyor. Vücudun çoğu bölgesine faydalı, tüketim ömrü 1-2 ay olan bu şifalı meyveyi bol bol tüketmek ve çocuklara da sevdirmek gerekiyor.'

Kış öncesi hem doğal bir şifa kaynağı hem de ek gelir kapısı olan kuşburnu hasadının önümüzdeki haftalarda da yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Kış öncesi hem doğal bir şifa kaynağı hem de ek gelir kapısı olan kuşburnu hasadının önümüzdeki haftalarda da yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Araziye kuşburnu toplamaya çıkan Ahmet Uzgör, elle toplamanın imkansızlaşması nedeniyle yöntem değiştirdiklerini belirterek, 'Ağaçta çok diken olduğu için ellerimize zarar veriyor. Biz de çareyi tırmıkla toplamakta bulduk' derken; kışlık hazırlık yapan Birsen Uzgör ise kuşburnunun sağlık açısından önemine vurgu yaptı:

'Kışın tüketmek için toplayıp marmelat ve suyunu yapıyoruz. C vitamini deposu bir meyve, özellikle idrar yolları sağlığı için çok faydalı. Severek tükettiğimiz için toplama zahmetine değiyor.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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