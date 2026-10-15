Dikenleri Elleri Kanatıyor Ama Toplayan İyi Para Kazanıyor

Araziye kuşburnu toplamaya çıkan Ahmet Uzgör, elle toplamanın imkansızlaşması nedeniyle yöntem değiştirdiklerini belirterek, 'Ağaçta çok diken olduğu için ellerimize zarar veriyor. Biz de çareyi tırmıkla toplamakta bulduk' derken; kışlık hazırlık yapan Birsen Uzgör ise kuşburnunun sağlık açısından önemine vurgu yaptı:

'Kışın tüketmek için toplayıp marmelat ve suyunu yapıyoruz. C vitamini deposu bir meyve, özellikle idrar yolları sağlığı için çok faydalı. Severek tükettiğimiz için toplama zahmetine değiyor.'