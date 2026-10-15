Dikenleri Elleri Kanatıyor Ama Toplayan İyi Para Kazanıyor
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Sivas’ta sonbaharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen kuşburnunun zahmetli ama kazançlı hasat mesaisi başladı. Dikenli dalları nedeniyle toplanması oldukça güç olan C vitamini deposu kuşburnu, bu yıl bereketli rekoltesiyle hem kışlık hazırlık yapan vatandaşın yüzünü güldürüyor hem de toplayana iyi para kazandırıyor.
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İç Anadolu’nun ve özellikle Sivas bölgesinin dağlık alanlarında doğal olarak yetişen kuşburnu, kış sofralarının vazgeçilmezi olarak yerini almaya hazırlanıyor.
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Sivas hal esnafı Ethem Yıldız, bu yıl tüm bölgelerde kuşburnunun bol miktarda yetiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
Kış öncesi hem doğal bir şifa kaynağı hem de ek gelir kapısı olan kuşburnu hasadının önümüzdeki haftalarda da yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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