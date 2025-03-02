Dijital İtibarsızlaştırmanın Gölgesinde İnsan İlişkileri

Dijital çağın en büyük silahlarından biri: Deepfake! Yapay zekâ, artık sadece işimizi kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda gerçekliği bükmek için de kullanılıyor. Peki, bir gün internetin derinliklerinde hiç söylemediğiniz sözleri söylediğinizi, hiç yapmadığınız şeyleri yaptığınızı gösteren bir videonuzla karşılaşsanız ne yapardınız?

Dijital itibar, günümüzde kişilerin ve markaların en büyük sermayelerinden biri haline geldi. Sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde bireyler ve şirketler kendilerini geniş kitlelere tanıtma fırsatı buluyor. Ancak bu avantaj aynı zamanda büyük bir risk de taşıyor. Bir markanın yıllar içinde inşa ettiği güven, birkaç saat içinde yayılan sahte bir video ya da yanlış bilgiyle yerle bir olabiliyor.

İş dünyasında, dijital itibar müşterilerin kararlarını doğrudan etkileyen bir faktör haline geldiği gibi bireyler için de kariyer fırsatlarını, sosyal ilişkileri ve toplumdaki güvenilirliği şekillendiriyor. Bu yüzden, dijital dünyada varlığını sürdüren herkesin itibar yönetimi konusunda bilinçli olması gerekiyor.