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Dijital İtibarsızlaştırmanın Gölgesinde İnsan İlişkileri

etiket Dijital İtibarsızlaştırmanın Gölgesinde İnsan İlişkileri

Aslı Yirsutimur
Aslı Yirsutimur - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 15:54

Dijital çağın en büyük silahlarından biri: Deepfake! Yapay zekâ, artık sadece işimizi kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda gerçekliği bükmek için de kullanılıyor. Peki, bir gün internetin derinliklerinde hiç söylemediğiniz sözleri söylediğinizi, hiç yapmadığınız şeyleri yaptığınızı gösteren bir videonuzla karşılaşsanız ne yapardınız?

Dijital itibar, günümüzde kişilerin ve markaların en büyük sermayelerinden biri haline geldi. Sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde bireyler ve şirketler kendilerini geniş kitlelere tanıtma fırsatı buluyor. Ancak bu avantaj aynı zamanda büyük bir risk de taşıyor. Bir markanın yıllar içinde inşa ettiği güven, birkaç saat içinde yayılan sahte bir video ya da yanlış bilgiyle yerle bir olabiliyor.

İş dünyasında, dijital itibar müşterilerin kararlarını doğrudan etkileyen bir faktör haline geldiği gibi bireyler için de kariyer fırsatlarını, sosyal ilişkileri ve toplumdaki güvenilirliği şekillendiriyor. Bu yüzden, dijital dünyada varlığını sürdüren herkesin itibar yönetimi konusunda bilinçli olması gerekiyor.

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Deepfake nedir ve neden tehlikeli?

Deepfake nedir ve neden tehlikeli?

Deepfake, 'derin öğrenme' (deep learning) ve 'sahte' (fake) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir terim. Kısaca, bir kişinin yüzünü, sesini ve mimiklerini alıp yapay zekâ aracılığıyla başka bir videoya veya ses kaydına entegre etme teknolojisi. İlk başlarda eğlencelik olarak kullanılan deepfake’ler, ünlülerin komik videolarını yaratmak için masum bir araç gibi görülüyordu. Ama işler çığırından çıktı! Bugün deepfake teknolojisi, sahte haberlerden siyasi manipülasyonlara, ünlülerin ve sıradan insanların itibar suikastlarına kadar birçok karanlık amaç için kullanılıyor.

Bundan birkaç yıl önce bir skandal yaşandı: Sosyal medyada yayılan bir video, ünlü bir politikacının gizli bir konuşmasını gösteriyordu. Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı, ancak sonradan anlaşıldı ki bu görüntüler tamamen deepfake ile üretilmişti. Gerçek, sahte bilginin gölgesinde kaldı. İşte burada tehlike başlıyor! Dijital itibar suikastı, bir kişinin ya da markanın toplumdaki güvenilirliğini sarsmayı hedefleyen bir saldırı türü. Deepfake teknolojisiyle bu suikast daha önce hiç olmadığı kadar tehlikeli bir boyuta ulaştı. Çünkü insanlar duyduklarına değil ama gördüklerine inanır!

Artık herkes potansiyel bir hedef. Özellikle:

  • Siyasetçiler ve Kamu Figürleri: Seçim dönemlerinde manipülatif içerikler yaymak için kullanılıyor.

  • Ünlüler: Sahte içeriklerle skandallara sürükleniyorlar.

  • Şirketler ve Markalar: Rekabetin sert olduğu sektörlerde rakiplerini itibarsızlaştırmak için deepfake içerikler üretiliyor.

  • Bireyler: Bireysel hedef almalar, özel hayatı hedef alan deepfake videolar ve ses kayıtlarıyla şantaj girişimleri artıyor.

Modern dünyanın kara lekesi : sahte videolar

Modern dünyanın kara lekesi : sahte videolar

Birçok ülkenin lideri, deepfake kurbanı oldu. 2023 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin sahte bir videosu internette dolaşıma girdi. Videoda, Zelenski’nin Ukrayna’nın savaştan çekildiğini açıkladığı görülüyordu. Ancak bu tamamen deepfake teknolojisiyle üretilmişti ve hızla yalanlandı.

Bir başka örnek, popüler sanatçı Taylor Swift’in yüzünün deepfake teknolojisiyle yetişkin içeriklere eklenmesi oldu. Bu tür skandallar, deepfake’in yalnızca siyasi manipülasyon için değil, bireysel istismara da açık bir silah olduğunu kanıtlıyor.

Peki deepfake’i nasıl anlarız?

Sahte videoları tespit etmek her geçen gün zorlaşıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları var:

  • Gözlerde doğal olmayan hareketler: Yapay zekâ, göz kırpmaları ve göz hareketlerini tam olarak yakalayamayabiliyor.

  • Dudak senkronizasyonu hataları: Ses ile ağız hareketlerinin uyuşmadığı durumlar deepfake’in işareti olabilir.

  • Yüz ile boyun arasında garip geçişler: Işıklandırma veya cilt dokusu anormal görünebilir.

  • Arka plan sesleri ve detaylar: Derin öğrenme modelleri sesi taklit etse de, arka plan sesleri genellikle doğallıktan uzak olabilir.

Dijital manipülasyonun gölgesinde insan ilişkileri

Dijital manipülasyonun gölgesinde insan ilişkileri

Peki, bir gün en yakın arkadaşınızın ya da eşinizin, sizin hiç söylemediğiniz sözleri söylediğinize, hiç yapmadığınız şeyleri yaptığınıza dair “kanıtlar” gördüğünü hayal edin. İlişkilerinize ne olurdu?

İnsan ilişkilerinin temel direği güven. Ancak bir kişinin itibarı, dijital dünyada üretilmiş sahte bir video ya da yanlış bilgilerle saniyeler içinde yerle bir edilebiliyor. İş hayatında, aile içinde ya da sosyal çevrede, insanların size olan inancını sarsacak manipülatif içeriklerle karşılaşabiliyorsunuz.

Deepfake teknolojisiyle bir kişinin yüzü, sesi ve hareketleri gerçeğe aykırı bir şekilde kurgulanabilir ve bu içeriklerin yayılma hızı, itibarın korunmasını neredeyse imkânsız hale getirebiliyor. Bugün, bir kişi hakkında üretilen yanlış bir bilginin sosyal medyada yayılması, o kişinin kariyerini, arkadaşlıklarını ve hatta aile içi ilişkilerini bile derinden sarsabiliyor. Artık insanlar gördüklerine şüpheyle yaklaşmak zorunda, ancak bu şüphe kültürü, doğal bir şekilde gelişmesi gereken insan ilişkilerini de tehdit ediyor.

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Dijital dedikodu: modern zamanların linç kültürü

Eskiden dedikodular ağızdan ağıza yayılırdı. Şimdi ise deepfake’ler, sahte ekran görüntüleri ve yanlış yönlendirilmiş haberler ile dijital dedikodu çağını yaşıyoruz. Bu tür içerikler yalnızca bireyleri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda arkadaşlıkları, aile bağlarını ve iş ortaklıklarını da itibarsızlaştırıyor. Bir kişi hakkında yayılan sahte bir video, yalnızca onun toplumdaki imajını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda onunla ilişkisi olan insanları da zan altında bırakıyor.

Bunun en büyük örneklerinden biri, sahte mesajlar ya da görüntüler yoluyla insanların dostluklarının bozulması. WhatsApp veya sosyal medya üzerinden yayılan sahte konuşmalar, insanları birbirine düşürebiliyor. Örneğin bir sevgilinin, aslında hiç yazmadığı mesajlarla ihanete uğramış gibi hissettirilmesi veya bir çalışan hakkında üretilen sahte bir video ile onun iş yerinde güven kaybına uğratılması, bu yeni nesil itibarsızlaştırma yöntemlerinin en acımasız yönlerinden biri.

Dijital paranoya: artık kime güvenebiliriz?

Dijital paranoya: artık kime güvenebiliriz?

Bir kişinin itibarı dijital saldırılarla zedelendiğinde yalnızca o kişi değil, onun çevresindeki herkes etkilenir. Dijital manipülasyonun yaygınlaşması, insanların birbirine olan güvenini kaybetmesine yol açıyor.

  • Eşler, gördükleri her dijital içeriğe şüpheyle yaklaşmaya başlıyor.

  • İş ortaklıkları, sahte bilgiler nedeniyle sarsılabiliyor.

  • Arkadaşlıklar, yanlış anlaşılmalar yüzünden kopabiliyor.

Bunun sonucunda insanlar sürekli olarak kendilerini ispatlamak zorunda hissediyor. Sosyal medyada bir iftiraya uğrayan bir kişi, ailesine ve dostlarına gerçeği anlatmak için büyük bir mücadele vermek zorunda kalıyor. Ancak dijital dünyada hızla yayılan yanlış bilgi, çoğu zaman gerçeğin önüne geçiyor.

Çözüm ne?

Dijital dünyanın getirdiği bu güvensizlik dalgasına karşı bilinçlenmek ve önlemler almak şart. İnsanlar, her gördükleri içeriğe inanmadan önce doğrulama yapmalı ve özellikle sevdikleri hakkında duydukları haberleri sorgulamalıdır. Deepfake teknolojisinin daha da gelişmesiyle birlikte, artık gördüğümüz ve duyduğumuz her şeyden emin olmamız gerekiyor. Çünkü insan ilişkileri, ancak güvenle ayakta durabilir. Dijital dünyada itibarsızlaştırma çabalarına karşı en büyük kalkanımız, sorgulamak, araştırmak ve gerçek bilgiyi yaymak olacaktır.

Deepfake, eğlencelik bir teknoloji olarak doğdu ama artık dijital dünyanın en büyük tehditlerinden biri haline geldi. Gerçeğin peşinden gitmek, her duyduğumuza ve gördüğümüze şüpheyle yaklaşmak, bu kaotik bilgi çağında hayatta kalmanın en büyük anahtarı. Gördüğün her şeye inanma, araştır, sorgula! Çünkü artık gözlerin bile yanıltılabilir. Gördüğüne hemen inanma, önce sor, araştır, doğrula. Çünkü dijital çağda yalnızca itibar değil insan ilişkilerinin kendisi de saldırı altında!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Aslı Yirsutimur
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