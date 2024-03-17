Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Dijital Detoksunu Daha da Derinleştirecek 10 Küçük Alışkanlık

etiket Dijital Detoksunu Daha da Derinleştirecek 10 Küçük Alışkanlık

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 14:01

Zaman zaman hepimiz dijital detoksa ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bunu yaptığımızda çok daha iyi hissediyor, resmen yenileniyoruz. Bu içeriğimizde sana birkaç önerimiz olacak...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sabah uyanır uyanmaz baktığın ilk şey telefonun ekranı olmasın!

Sabah uyanır uyanmaz telefonun bildirimlerine bakmak artık hepimizin alışkanlığı oldu. Bunu yapmak yerine güne meditasyon veya egzersiz yaparak başlayabilir, bunları yapmak istemiyorsan da teknoloji olmayan bir aktivite seçebilirsin.

2. Zaman zaman bildirimleri kapatmayı da deneyebilirsin!

Gün içinde telefonla ilgilenmediğimiz anlarda bile bir bildirim geldiğinde hemen tüm ilgimizi telefona veriyoruz. Bunun olmaması için gün içinde zaman zaman bildirimleri kapatabilirsin.

3. Yürüyüşlere çık, parkta vakit geçir!

Gün içinde telefonla geçirdiğin zamanı doldurmak için başka şeyler yapman gerekiyor. Mesela yürüyüş yapabilirsin. Ama unutma, dijital detoksunun bozulmaması için telefonunu sadece müzik dinlemek için kullanabilirsin!

4. Artık TikTok'tan öğrenmek yerine kitap okuyarak öğrenmeyi seç!

Kabul edelim, gün içinde 'bir makalede okudum' diye söylediğimiz bilgilerin birçoğunu sosyal medyada görüyoruz. Artık bunu değiştirmenin zamanı geldi. Sosyal medyadan uzaklaşırken kitaplara yaklaşabilirsin!

5. Veya yaratıcı aktivitelere yönel!

Eğer ki içinden kitap okumak gelmiyorsa daha yaratıcı şeyler yapmayı da deneyebilirsin. Resim yapmak, müzik aleti çalmayı öğrenmek veya el işi... Ne yapmak istediğin tamamen sana kalmış!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Arkadaşlarınla mesajlaşmak yerine yüz yüze date'ler planla!

Her anımızı arkadaşlarımızla birbirimize Reels atarak geçiriyoruz evet ama sence de bunu yapmak ilişkilerimizi biraz daha yüzeyselleştirmedi mi? Sen en iyisi dijital detoksunda asosyalleşmek yerine arkadaşlarınla yüz yüze oturup güzelce vakit geçir!

7. Yatağa telefonunla birlikte girme!

Belki de hepimizin yaptığı en büyük yanlışlardan biri yatağa telefonu da sokmaktır. Bunu yaptığımızda uyku düzenimiz bozuluyor, gördüğümüz bir videoyla uykumuz kaçabiliyor. Aman diyelim!

8. Okul veya iş yerinde aralarda telefona yönelmek yerine zihnini rahatlat!

assets-auto.rbl.ms

İş veya derse mola verdiğinde yapman gereken telefona koşmak değil, zihnini rahatlatmaktır. Mola anında zihnini daha çok yormamak için telefondan uzak durmanı öneririz.

9. Yemek saatinde YouTube videolarının değil, yemeğin tadını çıkart!

Birçoğumuz video izlemeden yemek yiyemiyor. Bunu yapmak da zihnimizi yoruyor. Bundan sonraki öğününde bunu kendini hatırlatmanı öneririz.

10. Dijital detoks haftanı, hayatındaki küçük şeylerin farkına vararak çıkart!

Bunu yaparak aslında dijital detoksun gerçek anlamını bulmuş olursun. Böylece en küçük şeyler için bile minnettar olabileceğin bir noktaya erişebilirsin.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?