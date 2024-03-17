Dijital Detoksunu Daha da Derinleştirecek 10 Küçük Alışkanlık
Dijital Detoksunu Daha da Derinleştirecek 10 Küçük Alışkanlık
Zaman zaman hepimiz dijital detoksa ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bunu yaptığımızda çok daha iyi hissediyor, resmen yenileniyoruz. Bu içeriğimizde sana birkaç önerimiz olacak...
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1. Sabah uyanır uyanmaz baktığın ilk şey telefonun ekranı olmasın!
2. Zaman zaman bildirimleri kapatmayı da deneyebilirsin!
3. Yürüyüşlere çık, parkta vakit geçir!
4. Artık TikTok'tan öğrenmek yerine kitap okuyarak öğrenmeyi seç!
5. Veya yaratıcı aktivitelere yönel!
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6. Arkadaşlarınla mesajlaşmak yerine yüz yüze date'ler planla!
7. Yatağa telefonunla birlikte girme!
8. Okul veya iş yerinde aralarda telefona yönelmek yerine zihnini rahatlat!
9. Yemek saatinde YouTube videolarının değil, yemeğin tadını çıkart!
10. Dijital detoks haftanı, hayatındaki küçük şeylerin farkına vararak çıkart!
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