Didem Soydan'ın Saç Modelinden Hazar Ergüçlü'nün Çoraplarına 21 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Didem Soydan'ın Saç Modelinden Hazar Ergüçlü'nün Çoraplarına 21 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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1. Furkan Andıç, Bali tatilinde:
2. Çağla Şikel:
3. Didem Soydan'ın kaş ve saç modeli gündem oldu.
4. Selin Şekerci, günler sonra dışarı çıktı.
5. Metin Akdülger'den spor paylaşımı geldi.
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6. Hazar Ergüçlü, Londra'da giydiği çoraplarla gündem oldu.
7. Kerimcan Durmaz'ın yeni YouTube videosu bu akşam yayında.
8. Ekin Koç:
9. Demet Özdemir:
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