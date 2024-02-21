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Didem Soydan'ın Saç Modelinden Hazar Ergüçlü'nün Çoraplarına 21 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Didem Soydan'ın Saç Modelinden Hazar Ergüçlü'nün Çoraplarına 21 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
21.02.2024 - 17:49

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Furkan Andıç, Bali tatilinde:

2. Çağla Şikel:

2. Çağla Şikel:

3. Didem Soydan'ın kaş ve saç modeli gündem oldu.

3. Didem Soydan'ın kaş ve saç modeli gündem oldu.

4. Selin Şekerci, günler sonra dışarı çıktı.

4. Selin Şekerci, günler sonra dışarı çıktı.

5. Metin Akdülger'den spor paylaşımı geldi.

5. Metin Akdülger'den spor paylaşımı geldi.
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6. Hazar Ergüçlü, Londra'da giydiği çoraplarla gündem oldu.

7. Kerimcan Durmaz'ın yeni YouTube videosu bu akşam yayında.

8. Ekin Koç:

8. Ekin Koç:

9. Demet Özdemir:

Günün magazin olaylarına da buradan ulaşabilirsiniz.👇

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