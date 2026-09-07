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DGS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 DGS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekranı

DGS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 DGS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekranı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 12:47
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2026 DGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Peki DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuçlar bugün mü açıklanacak? DGS tercih sonucu ÖSYM üzerinden nasıl sorgulanacak? Üniversite kayıtları ve ek tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte 2026 DGS yerleştirme süreciyle ilgili merak edilenler…

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DGS Tercih Sonuçları Açıklandı mı?

DGS Tercih Sonuçları Açıklandı mı?

7 Eylül 2026 itibarıyla 2026 DGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’nde de 2026 DGS için görünen son sonuç, 13 Ağustos’ta yayımlanan sınav sonucu.

DGS Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih için net bir takvim duyurmadı. Geçen yıl DGS tercihleri 4 Eylül 2025’te sona ermiş, yerleştirme sonuçları 8 Eylül’de açıklanmıştı. Bu nedenle sonuçlarının önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS Tercih Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

DGS Tercih Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

Sonuçlar açıklandığında adaylar ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek. Adayların sisteme girebilmesi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi yeterli.

DGS Sonuçları e-Devlet’ten Öğrenilir mi?

e-Devlet’te de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş hizmeti bulunuyor. Dileyen adaylar sonuçlarına buradan da ulaşabilir.

ÖSYM 2026 DGS Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı için buraya tıklayınız.

DGS Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

DGS Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

2026 DGS ile bir üniversiteye yerleşen adayların kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Kayıt takviminin yerleştirme sonuçlarıyla birlikte veya sonuçların hemen ardından duyurulması bekleniyor.

DGS Ek Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

2026 DGS ek tercih tarihleri de henüz belli değil. Ek yerleştirme sürecinin başlayabilmesi için öncelikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanması, kayıtların tamamlanması ve boş kalan kontenjanların netleşmesi gerekiyor. Geçen yıl ek tercih süreci, kayıtların sona erdiği 17 Eylül’ün ardından gündeme gelmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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