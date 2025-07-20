DGS Saat Kaçta Bitecek? DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Ön lisans programını tamamlayan öğrenciler, eğitimlerini lisans programına tamamlamak için Dikey Geçis Sınavı'na (DGS) giriyor. Her sene yapılan DGS bu sene de 20 Temmuz'da düzenleniyor. DGS, 20 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da başladı. Milyonlarca öğrencini girdiği DGS'nin ne zaman biteceği, sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.
Peki DGS saat kaçta bitecek, ne kadar sürüyor?
DGS ne zaman açıklanacak?
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20 Temmuz Ne Sınavı Var?
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DGS Ne Kadar Sürüyor?
DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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