onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
DGS Saat Kaçta Bitecek? DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

DGS Saat Kaçta Bitecek? DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 10:24

Ön lisans programını tamamlayan öğrenciler, eğitimlerini lisans programına tamamlamak için Dikey Geçis Sınavı'na (DGS) giriyor. Her sene yapılan DGS bu sene de 20 Temmuz'da düzenleniyor. DGS, 20 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da başladı. Milyonlarca öğrencini girdiği DGS'nin ne zaman biteceği, sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.

Peki DGS saat kaçta bitecek, ne kadar sürüyor?

DGS ne zaman açıklanacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20 Temmuz Ne Sınavı Var?

20 Temmuz Ne Sınavı Var?

20 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde DGS düzenleniyor. DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) her yıl binlerce öğrenci katılıyor. Üniversitelerin ön lisans bölümlerinden mezun olan öğrencilerin eğitimlerini lisans olarak tamamlamak için bu sınava girmesi gerekiyor. Dolayısıyla DGS, birçok öğrenci için büyük önem taşıyor.

DGS Ne Kadar Sürüyor?

DGS Ne Kadar Sürüyor?

DGS'de öğrenciler 100 tane çoktan seçmeli sorudan sorumlu olacak. Bu soruların 50'si sözel alandan, 50'si sayısal alandan gelecek. Öğrencilere 100 soruyu cevaplamaları için 135 dakika süre tanınacak.

DGS, 135 dakika sürüyor.

DGS Ne Zaman Bitecek?

DGS, 20 Temmuz saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı ve saatler 10.15'i gösterdiğinde sınav süresi başladı. DGS, 12.30'da sona erecek.

DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

DGS sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. ÖSYM takvimine göre 2025-DGS sonuçları 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli sayılacak.

DGS sonuçları, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın