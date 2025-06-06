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Devin Özek Kimdir, Nereli? Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek Kariyeri ve Hayatı

Devin Özek Kimdir, Nereli? Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek Kariyeri ve Hayatı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 17:00

Fenerbahçe, yeni futbol direktörü görevine Devin Özek'in getirildiğini açıkladı. Mario Branco'dan boşalan kadroya gelen Devin Özek, taraftarlar tarafından merak ediliyor. Özek, Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı sezonda tarihi roller üstlenmişti. 

Peki Devin Özek kimdir, nereli? 

İşte Devin Özek kariyeri hakkında merak edilenler...

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Devin Özek Kimdir?

Devin Özek Kimdir?

Devin Özek, Fenerbahçe'nin yeni Futbol Direktörü oldu. Özek, Mario Branco'dan boşalan Futbol Direktörü görevine getirildi. Özek, sarı-lacivertli takımın operasyon ve transfer süreçleriyle ilgilenecek.

Devin Özek, Almanya'da doğan Türk bir futbolcudur. Genç yaşta futbola ilgi duymaya başlamıştır ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynamıştır. Fakat genç yaşta futbol kariyerini bitirme kararı almıştır. 

Devin Özek Nereli?

Devin Özek, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türk bir babanın ve Alman bir annenin oğludur.

Devin Özek Kaç Yaşında?

Devin Özek, 1995 yılında dünyaya gelmiştir ve 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

Devin Özek Kariyeri

Devin Özek Kariyeri

Devin Özek, Almanya'da alt liglerde futbol oynayarak kariyerine başlamıştır. Fakat 21 yaşında futbol kariyerini bitirmiştir. 2017 yılında ise Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde Scout ve Futbol Kariyeri Yöneticisi olarak işe başlamış ve futbol dünyasına yönetici bir isim olarak dönmüştür.

Özek, 2021 yılında, Alman futbol kulübü Bayer Leverkusen'de görev almıştır. 2022 yazında ise Leverkusen'in Sportif Direktörü Simon Rolfes'in yanında Yardımcı Direktör olarak göreve almıştır. Özek, Bayer Leverkusen'in teknik direktörü olarak Xabi Alonso'nun atanmasında önemli bir isim olarak gösterilmiştir.

Devin Özek, Bayern Leverkusen'in Bundesliga'da şampiyon olduğu sezonda Xabi Alonso'nun ekibinde görev almış ve tarihi şampiyonlukta adını yazdırmayı başarmıştır. Özek, UEFA B lisansı sahibidir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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