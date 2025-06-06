Devin Özek Kimdir, Nereli? Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek Kariyeri ve Hayatı

Devin Özek, Almanya'da alt liglerde futbol oynayarak kariyerine başlamıştır. Fakat 21 yaşında futbol kariyerini bitirmiştir. 2017 yılında ise Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde Scout ve Futbol Kariyeri Yöneticisi olarak işe başlamış ve futbol dünyasına yönetici bir isim olarak dönmüştür.

Özek, 2021 yılında, Alman futbol kulübü Bayer Leverkusen'de görev almıştır. 2022 yazında ise Leverkusen'in Sportif Direktörü Simon Rolfes'in yanında Yardımcı Direktör olarak göreve almıştır. Özek, Bayer Leverkusen'in teknik direktörü olarak Xabi Alonso'nun atanmasında önemli bir isim olarak gösterilmiştir.

Devin Özek, Bayern Leverkusen'in Bundesliga'da şampiyon olduğu sezonda Xabi Alonso'nun ekibinde görev almış ve tarihi şampiyonlukta adını yazdırmayı başarmıştır. Özek, UEFA B lisansı sahibidir.