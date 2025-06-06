Devin Özek Kimdir, Nereli? Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek Kariyeri ve Hayatı
Fenerbahçe, yeni futbol direktörü görevine Devin Özek'in getirildiğini açıkladı. Mario Branco'dan boşalan kadroya gelen Devin Özek, taraftarlar tarafından merak ediliyor. Özek, Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı sezonda tarihi roller üstlenmişti.
Peki Devin Özek kimdir, nereli?
İşte Devin Özek kariyeri hakkında merak edilenler...
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Devin Özek Kimdir?
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Devin Özek Kariyeri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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