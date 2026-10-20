article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ders İçin Hazırlayacağın Bir Sunumu Sıkıcı Olmaktan Kurtaracak 10 Yaratıcı Fikir

etiket Ders İçin Hazırlayacağın Bir Sunumu Sıkıcı Olmaktan Kurtaracak 10 Yaratıcı Fikir

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
20.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Saatlerce emek harcayıp sunum hazırladıktan sonra sınıfta anlatırken kimse seni dinlemediğinde moralin bozulabiliyor. Ama sunumunu eğlenceli hale getirerek herkesin dikkatini çekebilirsin. Daha güzel sunumları nasıl hazırlayacağına bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sunuma soruyla başlamak iyi bir fikir.

1. Sunuma soruyla başlamak iyi bir fikir.

Her yerde yazı olunca genelde insanlar sıkılıyor. O yüzden sunumun başına bir soru ile başlamak herkesin dikkatini çekmek için ideal yöntemlerden. Soru, hemen bilinecek bir soru olmayacak elbette. Sunum boyunca cevabının aranılacağı bir soru olması gerekiyor. Böyle bir soru sorarak sunuma dikkatleri çekebilirsin.

2. İlk slayt önemli!

2. İlk slayt önemli!

İlk slaytlarda herkes daha dikkatli oluyor. Bu yüzden ilk slayta çarpıcı bilgiler koyarak dikkatlerini kaybetmelerini önleyebilirsin. Bu slaytlarda konunla alakalı şaşırtıcı bir istatistik ya da kısa bir bilgi yer alabilir.

3. Sunumu interaktif hale getirmek gerekiyor.

3. Sunumu interaktif hale getirmek gerekiyor.

Birinin anlattığı ve diğerlerinin dinlediği sunumlar genelde sıkıcı oluyor. O yüzden sunumlarda etkileşim gerekiyor. Slaytlardan birine bir anket koyarak dinleyicilerin katılmasını sağlayabilirsin. Konunla alakalı bu ankete dinleyiciler katıldıktan sonra gerçek bilgilerle karşılaştırarak konuyu anlatmaya devam edebilirsin.

4. Hikayeleştirmek her zaman ilgi çeker.

4. Hikayeleştirmek her zaman ilgi çeker.

Bilgileri peş peşe anlatmak dinleyicileri sıkabiliyor. Ama bir hikaye üzerinden anlatınca herkesin ilgisini çekebiliyor. O yüzden konuna uygun bir hikaye ya da gerçek hayattan bir kesitle daha ilgi çekici ve eğlenceli bir sunum hazırlayabilirsin.

5. Doğru bilinen yanlışları eklemek dikkatleri toplamaya yardımcı olabilir.

5. Doğru bilinen yanlışları eklemek dikkatleri toplamaya yardımcı olabilir.

Sunumun ortalarına doğru dinleyiciler konudan kopabiliyorlar. Bu yüzden ara ara onların ilgilerini çekebilecek şeylere ihtiyaç var. 'Doğru mu Yanlış mı?' bölümü ilgi çekebilecek bir bölüm. Konunla ilgili doğru sanılan yanlış ifadeleri ekleyerek eğlenceli ve öğretici bir bölüm hazırlayabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Slaytlarda sadece metin olmamalı.

6. Slaytlarda sadece metin olmamalı.

Bazı sunumlardaki slaytlar sadece metinden oluşuyor. Bu da dinleyicilerin konsantre olmasını zorlaştırıyor. Metinleri görseller ve grafiklerle desteklemek gerek. Uzun paragraflar yerine kısa hatırlatıcı ifadeler ve görsellerin olması çok daha ilgi çekici oluyor.

7. Gerçek olaylar konuyu daha ilgi çekici yapıyor.

7. Gerçek olaylar konuyu daha ilgi çekici yapıyor.

Derslerde öğrenilen şeyler gerçek hayatla bağlantılı olmayınca dinleyicilerin ilgisini çekmeyebiliyor. O yüzden konuna uygun şekilde bir haber, olay ya da örnek bulabilirsen konuya karşı dinleyicilerin ilgisini toparlayabilirsin.

8. Bazı yerlerde susmak lazım!

8. Bazı yerlerde susmak lazım!

Sunumda sürekli konuşuyoruz ama sürekli konuşunca da dinleyici bunalabiliyor. O yüzden önemli bir soru, bilgi ya da çarpıcı bir görselden sonra birkaç saniye sessizlik daha ilgi çekici olacaktır.

9. En başta sorduğun soruya sunumun sonunda tekrar dönmelisin.

9. En başta sorduğun soruya sunumun sonunda tekrar dönmelisin.

Sunum bitmeye yakın en başta sorduğun soruyu hatırlatıp sorunun cevabını vermelisin. Bu sayede dinleyicilerin dikkatini en baştan sona kadar daha rahat sunumda tutabilirsin.

10. Teşekkürler slaytı yerine akılda kalıcı bir ifade ile bitirmek daha iyi!

10. Teşekkürler slaytı yerine akılda kalıcı bir ifade ile bitirmek daha iyi!

Genelde sunumun sonunda 'Teşekkürler' yazan bir slayt oluyor. Ama sunumu daha eğlenceli ve ilgi çekici yapmak için tüm konunun özeti olabilecek bir ifade daha güzel olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın