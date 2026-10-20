Ders İçin Hazırlayacağın Bir Sunumu Sıkıcı Olmaktan Kurtaracak 10 Yaratıcı Fikir

Her yerde yazı olunca genelde insanlar sıkılıyor. O yüzden sunumun başına bir soru ile başlamak herkesin dikkatini çekmek için ideal yöntemlerden. Soru, hemen bilinecek bir soru olmayacak elbette. Sunum boyunca cevabının aranılacağı bir soru olması gerekiyor. Böyle bir soru sorarak sunuma dikkatleri çekebilirsin.