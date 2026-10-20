Ders İçin Hazırlayacağın Bir Sunumu Sıkıcı Olmaktan Kurtaracak 10 Yaratıcı Fikir
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Saatlerce emek harcayıp sunum hazırladıktan sonra sınıfta anlatırken kimse seni dinlemediğinde moralin bozulabiliyor. Ama sunumunu eğlenceli hale getirerek herkesin dikkatini çekebilirsin. Daha güzel sunumları nasıl hazırlayacağına bakalım mı?
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1. Sunuma soruyla başlamak iyi bir fikir.
2. İlk slayt önemli!
3. Sunumu interaktif hale getirmek gerekiyor.
4. Hikayeleştirmek her zaman ilgi çeker.
5. Doğru bilinen yanlışları eklemek dikkatleri toplamaya yardımcı olabilir.
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6. Slaytlarda sadece metin olmamalı.
7. Gerçek olaylar konuyu daha ilgi çekici yapıyor.
8. Bazı yerlerde susmak lazım!
9. En başta sorduğun soruya sunumun sonunda tekrar dönmelisin.
10. Teşekkürler slaytı yerine akılda kalıcı bir ifade ile bitirmek daha iyi!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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