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Depremden Hemen Sonra Polis Anonsları: “Merkez Ebrar Sitesi Çöktü”

Depremden Hemen Sonra Polis Anonsları: “Merkez Ebrar Sitesi Çöktü”

Kahramanmaraş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 09:10

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız yurdun dört bir yanında anılıyor. Depremin yıldönümünde, depremden hemen sonra yaşanan kaosu en iyi gösteren ise polis ekiplerinin telsiz anonsu olmuştu. İlk depremin yaşandığı 04.17’den hemen sonra, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerin kentte yaşananları merkeze aktardığı anonslar hala unutulmadı.

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Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremde resmi rakamlara 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremde resmi rakamlara 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremin ilk yıldönümünde, başta depremden etkilenen iller olmak üzere yurdun dört bir yanında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız büyük üzüntü ile anılıyor. Ayrıca sosyal medyada unutulmayan ve bizleri kedere boğan depreme ait videolar da paylaşılıyor.

Depremin ilk yıldönümünde, başta depremden etkilenen iller olmak üzere yurdun dört bir yanında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız büyük üzüntü ile anılıyor. Ayrıca sosyal medyada unutulmayan ve bizleri kedere boğan depreme ait videolar da paylaşılıyor.

Deprem anındaki polislerin telsizle merkeze yaptığı bildirimler 👇

Ekip: 'Efendim Gazi Paşa Mahallesindeki bina çöktü.'

Ekip: 'Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor efendim.'

Haber merkezi: 'Tamam istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim.'

Ekip: 'Gazipaşa Mahallesi'ndeki bina çöktü, efendim bina çöktü.'

Ekip: 'Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda efendim.'

Ekip: 'Trabzon Caddesi Şelale Kavşağı'nda çok sayıda bina çöktü efendim.'

Ekip: 'Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var.'

Haber merkezi: 'Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen.'

Ekip: 'Alparslan Türkeş Bulvarındaki Kervan binası komple çökmüş durumda tamam.'

Ekip: 'Merkez, Global mağazasından belediye binasına kadar tüm binalar, Piazza AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda.'

Haber merkezi: 'İstasyonlar, emniyette de durumlar iyi değil, artçılar devam ediyor.'

Ekip: 'Merkez, Ebrar Sitesi çöktü efendim. Merkez, ayrıca enkaz altında insanlar var buraya da ekip gönderirseniz.'

Ekip: 'Tamam, efendim çıkardık yaralıyı.'

Ekip: 'Merkez, Malik Ejder Caddesinde çok sayıda bina yıkılmış durumda efendim.'

Haber merkezi: 'Tamam istasyonlar, biz de muhabereyi dışarıdan takip ediyoruz binayı terk ettik tamam.'

Ekip: 'Şazibey Mahallesi hal içerisinde dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim.'

Sarsıntının yaşandığı an ve sarsıntıdan hemen sonra kayda giren telsiz konuşmalarıyla 6 Şubat'ın simgesi haline gelen polisler, o gün yaşananları anlattı.

Sarsıntının yaşandığı an ve sarsıntıdan hemen sonra kayda giren telsiz konuşmalarıyla 6 Şubat'ın simgesi haline gelen polisler, o gün yaşananları anlattı.

Sarsıntının yaşandığı an ve sarsıntıdan hemen sonra kayda giren telsiz konuşmalarıyla 6 Şubat'ın simgesi haline gelen polisler, o gün yaşananları anlattı. Haber merkezinin bulunduğu binayı terk ederken el telsizlerini de yanlarına aldıklarını ve bir süre anonsları güvenli alanda geçtiklerini belirten polis memuru Recep Meric, "Ana bölgeleri, ana güzergahları açmaya çalıştık. Ekiplerimize mümkün olduğu kadar yolları açık tutmaları talimatlarını veriyorduk. Depremin oluşturduğu panikle merkeze gelen anonslar karıştı. İlk anons benimdi. Zelzelenin heyecanı ve korkusu sesime de yansımış şekilde 'İstasyonlar zelzele oluyor, deprem oluyor' diye geçtiğim anonsla ekiplerimizi bilgilendirmeye, duyarlı hale getirmeye çalışıyordum." diye konuştu.

Sarsıntının yaşandığı an ve sarsıntıdan hemen sonra kayda giren telsiz konuşmalarıyla 6 Şubat'ın simgesi haline gelen polisler, o gün yaşananları anlattı. Haber merkezinin bulunduğu binayı terk ederken el telsizlerini de yanlarına aldıklarını ve bir süre anonsları güvenli alanda geçtiklerini belirten polis memuru Recep Meric, "Ana bölgeleri, ana güzergahları açmaya çalıştık. Ekiplerimize mümkün olduğu kadar yolları açık tutmaları talimatlarını veriyorduk. Depremin oluşturduğu panikle merkeze gelen anonslar karıştı. İlk anons benimdi. Zelzelenin heyecanı ve korkusu sesime de yansımış şekilde 'İstasyonlar zelzele oluyor, deprem oluyor' diye geçtiğim anonsla ekiplerimizi bilgilendirmeye, duyarlı hale getirmeye çalışıyordum." diye konuştu.
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Meric, gelen anonsların çok ürkütücü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Meric, gelen anonsların çok ürkütücü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

'Ekiplerimiz bulundukları alanlardaki binaların çöktüğünü anons ediyordu. Hatta 'Azerbaycan Bulvarı komple yıkıldı', 'Trabzon Bulvarı komple yıkıldı' diye anonslar geliyordu. Anonslarda yardım isteyen vatandaşların sesleri de duyuluyordu. Büyük bir trajedi, büyük bir afetti. Zor bir durum. Onların yardımına yetişmeye çalışıyorsunuz. Çünkü bir yerden gelmiyor anons. Yangınların, patlamaların olduğunu söylüyorlar.'

Bir süre sonra telefon iletişiminin tamamen koptuğunu dile getiren Meric, şöyle devam etti:

Bir süre sonra telefon iletişiminin tamamen koptuğunu dile getiren Meric, şöyle devam etti:

'Soğukkanlılığımızı korumak zorundaydık. Çünkü burada bir tek merkeziz. İletişimi, koordinasyonu sağlayan biziz. Hani biz de paniğe kapılsaydık arkadaşlar nereye anons edecek, nereden cevap bekleyecekler, nereden bilgilerinin iletilmesini sağlayacaklardı. Onun için kendimiz de soğukkanlı olmaya çalıştık. O gece unutamadığım ve halen kafamda olan anonslar var. İki mesai arkadaşım 'Merkez, ailem göçük altında kaldı, bana yardım gönderin' diye anons etti. Yetişebildiğimiz kadarıyla acil çağrı yerlerine, AFAD'a bilgi verdik ancak bir arkadaşımızın ailesinin yarısı öldü, diğer arkadaşım ise sadece kendisi hayatta kaldı. Allah rahmet eylesin.'

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