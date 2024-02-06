Depremden Hemen Sonra Polis Anonsları: “Merkez Ebrar Sitesi Çöktü”

'Soğukkanlılığımızı korumak zorundaydık. Çünkü burada bir tek merkeziz. İletişimi, koordinasyonu sağlayan biziz. Hani biz de paniğe kapılsaydık arkadaşlar nereye anons edecek, nereden cevap bekleyecekler, nereden bilgilerinin iletilmesini sağlayacaklardı. Onun için kendimiz de soğukkanlı olmaya çalıştık. O gece unutamadığım ve halen kafamda olan anonslar var. İki mesai arkadaşım 'Merkez, ailem göçük altında kaldı, bana yardım gönderin' diye anons etti. Yetişebildiğimiz kadarıyla acil çağrı yerlerine, AFAD'a bilgi verdik ancak bir arkadaşımızın ailesinin yarısı öldü, diğer arkadaşım ise sadece kendisi hayatta kaldı. Allah rahmet eylesin.'