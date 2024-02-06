Depremden Hemen Sonra Polis Anonsları: “Merkez Ebrar Sitesi Çöktü”
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız yurdun dört bir yanında anılıyor. Depremin yıldönümünde, depremden hemen sonra yaşanan kaosu en iyi gösteren ise polis ekiplerinin telsiz anonsu olmuştu. İlk depremin yaşandığı 04.17’den hemen sonra, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerin kentte yaşananları merkeze aktardığı anonslar hala unutulmadı.
Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremde resmi rakamlara 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Depremin ilk yıldönümünde, başta depremden etkilenen iller olmak üzere yurdun dört bir yanında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız büyük üzüntü ile anılıyor. Ayrıca sosyal medyada unutulmayan ve bizleri kedere boğan depreme ait videolar da paylaşılıyor.
Ekip: 'Efendim Gazi Paşa Mahallesindeki bina çöktü.'
Ekip: 'Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor efendim.'
Haber merkezi: 'Tamam istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim.'
Ekip: 'Gazipaşa Mahallesi'ndeki bina çöktü, efendim bina çöktü.'
Ekip: 'Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda efendim.'
Ekip: 'Trabzon Caddesi Şelale Kavşağı'nda çok sayıda bina çöktü efendim.'
Ekip: 'Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var.'
Haber merkezi: 'Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen.'
Ekip: 'Alparslan Türkeş Bulvarındaki Kervan binası komple çökmüş durumda tamam.'
Ekip: 'Merkez, Global mağazasından belediye binasına kadar tüm binalar, Piazza AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda.'
Haber merkezi: 'İstasyonlar, emniyette de durumlar iyi değil, artçılar devam ediyor.'
Ekip: 'Merkez, Ebrar Sitesi çöktü efendim. Merkez, ayrıca enkaz altında insanlar var buraya da ekip gönderirseniz.'
Ekip: 'Tamam, efendim çıkardık yaralıyı.'
Ekip: 'Merkez, Malik Ejder Caddesinde çok sayıda bina yıkılmış durumda efendim.'
Haber merkezi: 'Tamam istasyonlar, biz de muhabereyi dışarıdan takip ediyoruz binayı terk ettik tamam.'
Ekip: 'Şazibey Mahallesi hal içerisinde dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim.'