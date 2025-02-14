onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Denk Değiliz! Gökhan Türkmen, Yeni Nesil Şarkılarıyla Gündem Olan Lvbel C5 ve Turabi'ye Fena Taş Attı

Denk Değiliz! Gökhan Türkmen, Yeni Nesil Şarkılarıyla Gündem Olan Lvbel C5 ve Turabi'ye Fena Taş Attı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 01:14

''HAVHAVHAV'' şarkısıyla dillere dolanan ve eleştiri yağmuruna tutulan Lvbel C5'i ve ''Wine Me, Dine Me'' şarkısı olay olup platformlardan kaldırılan Turabi'yi illaki tanıyorsunuzdur. İkilinin şarkıları son günlerin en revaçta gündemlerinden birini oluşturdu. Hal böyle olunca, müzik dünyasının sevilen sanatçılarına da bu şarkılar hakkındaki görüşleri sorulmadan edilemedi. 

Şarkılarıyla birçok kesime hitap eden Gökhan Türkmen'e de bu iki şarkı sorulunca, ünlü şarkıcı Lvbel C5 ve Turabi'ye taş attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şarkısı hit olmayı başaran, özgün stiliyle de pek çok kişinin beğenisini kazanan şarkıcı Gökhan Türkmen'i tanımayanınız yoktur.

Her şarkısı hit olmayı başaran, özgün stiliyle de pek çok kişinin beğenisini kazanan şarkıcı Gökhan Türkmen'i tanımayanınız yoktur.

Rapçi Lvbel C5'i ise şimdiye kadar duymadıysanız da en son çıkardığı ''HAVHAVHAV'' isimli şarkısına bir yerlerde illaki denk gelmişsinizdir.

Rapçi Lvbel C5'i ise şimdiye kadar duymadıysanız da en son çıkardığı ''HAVHAVHAV'' isimli şarkısına bir yerlerde illaki denk gelmişsinizdir.

Ünlü rapçinin bu parçası, şarkısının nakaratını sadece ''havhavhav''ın oluşturmasıyla sosyal medyada epey topa tutulmuştu son günlerde.

Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Turabi de aniden şarkıcılığa bürünmüş ve ''Wine Me, Dine Me'' isimli İngilizce şarkısıyla büyük yankı uyandırmıştı.

Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Turabi de aniden şarkıcılığa bürünmüş ve ''Wine Me, Dine Me'' isimli İngilizce şarkısıyla büyük yankı uyandırmıştı.

Böylelikle Turabi de sosyal medyadaki eleştirilerin odağı olmuş, şarkı müstehcenlik içerdiğinden erişim engeliyle karşı karşıya kalmıştı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökhan Türkmen'e Lvbel C5 ve Turabi’nin şarkıları soruldu.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökhan Türkmen'e Lvbel C5 ve Turabi’nin şarkıları soruldu.

Türkmen, “Onlar şarkı değil eğlencelik şeyler. Şarkı olarak görmüyorum, gündem olmak için yapılan işler!” ifadeleriyle soruyu yanıtladı.

Türkmen, “Onlar şarkı değil eğlencelik şeyler. Şarkı olarak görmüyorum, gündem olmak için yapılan işler!” ifadeleriyle soruyu yanıtladı.

Buna ek olarak ''Benim çok ilgi alanıma girmiyorlar, denk geldim. Maruz kaldım.'' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Video için👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın