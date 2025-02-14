Denk Değiliz! Gökhan Türkmen, Yeni Nesil Şarkılarıyla Gündem Olan Lvbel C5 ve Turabi'ye Fena Taş Attı
Denk Değiliz! Gökhan Türkmen, Yeni Nesil Şarkılarıyla Gündem Olan Lvbel C5 ve Turabi'ye Fena Taş Attı
''HAVHAVHAV'' şarkısıyla dillere dolanan ve eleştiri yağmuruna tutulan Lvbel C5'i ve ''Wine Me, Dine Me'' şarkısı olay olup platformlardan kaldırılan Turabi'yi illaki tanıyorsunuzdur. İkilinin şarkıları son günlerin en revaçta gündemlerinden birini oluşturdu. Hal böyle olunca, müzik dünyasının sevilen sanatçılarına da bu şarkılar hakkındaki görüşleri sorulmadan edilemedi.
Şarkılarıyla birçok kesime hitap eden Gökhan Türkmen'e de bu iki şarkı sorulunca, ünlü şarkıcı Lvbel C5 ve Turabi'ye taş attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şarkısı hit olmayı başaran, özgün stiliyle de pek çok kişinin beğenisini kazanan şarkıcı Gökhan Türkmen'i tanımayanınız yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rapçi Lvbel C5'i ise şimdiye kadar duymadıysanız da en son çıkardığı ''HAVHAVHAV'' isimli şarkısına bir yerlerde illaki denk gelmişsinizdir.
Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Turabi de aniden şarkıcılığa bürünmüş ve ''Wine Me, Dine Me'' isimli İngilizce şarkısıyla büyük yankı uyandırmıştı.
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökhan Türkmen'e Lvbel C5 ve Turabi’nin şarkıları soruldu.
Türkmen, “Onlar şarkı değil eğlencelik şeyler. Şarkı olarak görmüyorum, gündem olmak için yapılan işler!” ifadeleriyle soruyu yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video için👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın