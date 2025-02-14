Denk Değiliz! Gökhan Türkmen, Yeni Nesil Şarkılarıyla Gündem Olan Lvbel C5 ve Turabi'ye Fena Taş Attı

''HAVHAVHAV'' şarkısıyla dillere dolanan ve eleştiri yağmuruna tutulan Lvbel C5'i ve ''Wine Me, Dine Me'' şarkısı olay olup platformlardan kaldırılan Turabi'yi illaki tanıyorsunuzdur. İkilinin şarkıları son günlerin en revaçta gündemlerinden birini oluşturdu. Hal böyle olunca, müzik dünyasının sevilen sanatçılarına da bu şarkılar hakkındaki görüşleri sorulmadan edilemedi.

Şarkılarıyla birçok kesime hitap eden Gökhan Türkmen'e de bu iki şarkı sorulunca, ünlü şarkıcı Lvbel C5 ve Turabi'ye taş attı.