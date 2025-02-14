Biricik Nişanlısıyla Kameralar Karşısına Geçen Selena Gomez'in Halleri Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Justin Bieber'la aşk yaşadığı gençlik dönemlerinden bu yana magazin dünyasının aşk hayatını takip etmeyi en sevdiği ünlülerden biri olan Selena Gomez, geçtiğimiz aralık ayında yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirlerine pek de yakıştırılmayan çift, sevgililer gününde yaptıkları paylaşımla goygoycuların diline düşmeyi yine başardı.

Selena Gomez paylaştığı aşk kareleriyle birlikte yeni albümünün müjdesini vermeyi de ihmal etmezken albümün ilk şarkısını yayınladıklarını duyurdu.