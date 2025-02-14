Biricik Nişanlısıyla Kameralar Karşısına Geçen Selena Gomez'in Halleri Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Biricik Nişanlısıyla Kameralar Karşısına Geçen Selena Gomez'in Halleri Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Justin Bieber'la aşk yaşadığı gençlik dönemlerinden bu yana magazin dünyasının aşk hayatını takip etmeyi en sevdiği ünlülerden biri olan Selena Gomez, geçtiğimiz aralık ayında yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirlerine pek de yakıştırılmayan çift, sevgililer gününde yaptıkları paylaşımla goygoycuların diline düşmeyi yine başardı.
Selena Gomez paylaştığı aşk kareleriyle birlikte yeni albümünün müjdesini vermeyi de ihmal etmezken albümün ilk şarkısını yayınladıklarını duyurdu.
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Dünyaca ünlü yıldızlardan biri olan Selena Gomez'i henüz küçücük bir genç kızken yer aldığı Disney dizi ve filmlerinden tanıyoruz.
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Gomez, sonraki yıllarda şarkıcılıkta kariyerini ilerletme kararı alarak hit parçalarıyla hayatımızda yer edinmeye devam etti. Şimdilerde ise kendi kozmetik markasına ağırlık vermiş durumda.
Ünlü olduğu yıllardan bu yana ilişkileriyle gündeme gelen Selena Gomez, uzun süredir yapımcı Benny Blanco ile aşk yaşıyordu.
Geride bıraktığımız aralık ayında Blanco'dan evlilik teklifi almış ve tektaşını ele güne nispet yaparcasına hemen sosyal medyasında paylaşmıştı.
Kimileri tarafından birbirleri için yaratıldıkları düşünülse de bazı kesimler tarafından pek de uyumlu bulunmayan çiftten sevgililer günü paylaşımları ardı ardına geldi. 👇
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Yayınlanan ilk şarkı olan ''Scared of Loving You''nun klibinde nişanlısıyla birlikte kameralar karşısına geçen Selena Gomez, müjdeli haberi sevenlerine bugün verdi.
Interview Magazine için kamera karşısına geçen ikili, dergiye verdikleri pozlarla dikkat çekti.👇
Biricik aşkıyla yeni pozlarını kendi hesabından da paylaşan Gomez ve nişanlısının girdiği ''haller'' kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Dillere düşen çiftimize gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇
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