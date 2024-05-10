Denizli’de Korkutan Görüntü: Sondaj Kuyusundan Taş Parçaları Fırlamaya Başladı

Deniz’de jeotermal tesis kurulumu için yapılan sondaj çalışmasında patlama meydana gelmişti. Açılan kuyuda 12 gündür yangın sürerken, bugün ise kuyunun içinden taşlar fırlamaya başladı. Bölgeye sivil araç ve insan girişi yasaklandı, güvenlik önlemleri artırıldı.