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Denizli’de Çıkan Orman Yangınını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli’de Çıkan Orman Yangınını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.06.2024 - 09:38

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler, Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahalleleri yakınlarda süren yangına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler, Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahalleleri yakınlarda süren yangına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Büyükşehir ve ilçelerin itfaiye ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Büyükşehir ve ilçelerin itfaiye ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale, günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale, günün ağarmasıyla yeniden başladı.

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