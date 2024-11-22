Denizin Binlerce Metre Altındaki İnternet Kabloları Nasıl Tamir Ediliyor?

İnternete her gün bağlanıyoruz ama hiç düşündünüz mü? Sizi dünya ile bağlayan bu teknoloji aslında okyanusların derinliklerinde yatıyor. İşin en büyüleyici kısmı, bu kabloların hasar gördüğünde nasıl onarıldığı! Hadi, bu inanılmaz sürece birlikte dalalım. Sizi şöyle aşağıya alalım 👇🏻

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