Deniz Işın'ın Sevgilisi Erdem Şanlı'ya Rimel Sürdüğü Samimi Anlar "Bize Ne Zaman Nasip Olur?" Dedirtti
Deniz Işın'ın Sevgilisi Erdem Şanlı'ya Rimel Sürdüğü Samimi Anlar "Bize Ne Zaman Nasip Olur?" Dedirtti
Ünlü oyuncu Deniz Işın'ın sevgilisi Erdem Şanlı'ya rimel sürdüğü görüntüler çiftin takipçileri tarafından çok beğenildi.
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Hatırlarsanız Deniz Işın'ı televizyonda ilk görüşümüz "Her Yerde Sen" dizisi ile olmuştu.
Ünlü oyuncu daha sonra Masumiyet, İyi Günde Kötü Günde ve Sefirin Kızı gibi yapımlarda da rol almıştı.
Deniz Işın'ı son olarak Ömer dizisinde Şule karakteri ile izlemiştik.
Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri.
Hatırlarsanız Işın, geçtiğimiz günlerde Erdem Şanlı ile yeni bir ilişkiye başladığını açıklamıştı.
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Çiçeği burnunda çiftimiz sevenleri tarafından da çok yakıştırılmıştı.
Ünlü çift son olarak paylaştıkları eğlenceli video ile gündeme geldi.
Erdem Şanlı, Instagram hesabından sevgilisi Deniz Işın'ın kendisine rimel sürdüğü görüntüleri paylaştı.
İşte çiftin eğlenceli anları:
Siz Erdem Şanlı ve Deniz Işın çiftinin eğlenceli videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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