Deniz Avcısı: Derinliklerde Çöp ve Altınları Toplayabilecek misin?

Derin Maviye Kanca Atmaya Hazır Mısın? ⚓️🦈

Okyanusun derinliklerinde büyük bir macera seni bekliyor! Kancanı denizin dibine salla, parıltılı altınları kap ve denizleri çöplerden arındır. Ancak dikkatli ol; derinlikler göründüğü kadar masum değil.

Her seviyede belirli bir çöp ve para hedefine ulaşman gerekiyor. Zamanla yarışırken oltanı kilitleyen tehlikeli denizanalarına yakalanmamalı, kancanı bir hamlede koparan aç köpek balıklarına karşı reflekslerini konuşturmalısın!

Giderek zorlaşan 20 zorlu seviyeyi tamamlayıp denizin gerçek hakimi olabilecek misin?

Rüzgar arkanda, kancan elinde! Derinlikler seni çağırıyor! 🌊⚓️