Deniz Avcısı: Derinliklerde Çöp ve Altınları Toplayabilecek misin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Derin Maviye Kanca Atmaya Hazır Mısın? ⚓️🦈
Okyanusun derinliklerinde büyük bir macera seni bekliyor! Kancanı denizin dibine salla, parıltılı altınları kap ve denizleri çöplerden arındır. Ancak dikkatli ol; derinlikler göründüğü kadar masum değil.
Her seviyede belirli bir çöp ve para hedefine ulaşman gerekiyor. Zamanla yarışırken oltanı kilitleyen tehlikeli denizanalarına yakalanmamalı, kancanı bir hamlede koparan aç köpek balıklarına karşı reflekslerini konuşturmalısın!
Giderek zorlaşan 20 zorlu seviyeyi tamamlayıp denizin gerçek hakimi olabilecek misin?
Rüzgar arkanda, kancan elinde! Derinlikler seni çağırıyor! 🌊⚓️
Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın