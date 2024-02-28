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Demet Evgar, 'Bahar' Kombiniyle Duygulandırdı! 28 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Demet Evgar, 'Bahar' Kombiniyle Duygulandırdı! 28 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
28.02.2024 - 17:58

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Zeynep Bastık, 'Dune 2' filminin ön gösterimine katıldı.

1. Zeynep Bastık, 'Dune 2' filminin ön gösterimine katıldı.

2. İrem Derici, Abant konserindeki ışıltısıyla gündem oldu.

3. Kerimcan Durmaz:

4. Demet Özdemir'den kayak paylaşımları gelmeye devam ediyor.

5. Melike Şahin, ilk defa Amerika turnesine çıktı.

5. Melike Şahin, ilk defa Amerika turnesine çıktı.
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6. Demet Evgar'dan 'Bahar' paylaşımı geldi.

7. Demet Akalın:

8. Didem Soydan:

8. Didem Soydan:

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