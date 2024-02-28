Demet Evgar, 'Bahar' Kombiniyle Duygulandırdı! 28 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Demet Evgar, 'Bahar' Kombiniyle Duygulandırdı! 28 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Zeynep Bastık, 'Dune 2' filminin ön gösterimine katıldı.
2. İrem Derici, Abant konserindeki ışıltısıyla gündem oldu.
3. Kerimcan Durmaz:
4. Demet Özdemir'den kayak paylaşımları gelmeye devam ediyor.
5. Melike Şahin, ilk defa Amerika turnesine çıktı.
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6. Demet Evgar'dan 'Bahar' paylaşımı geldi.
7. Demet Akalın:
8. Didem Soydan:
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