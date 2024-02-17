Demet Akalın Bu Sefer de Deterjana Sinirlendi! 17 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Demet Akalın Bu Sefer de Deterjana Sinirlendi! 17 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı, gezmelere doyamadı.
İrem Derici, Paris'in tadını çıkardı.
Aslı Kızmaz, hafta sonu keyfi yaptı.
Ezgi Mola, annecilik mesaisindeydi.
Enis Arıkan biraz mutsuzdu gördüğünüz gibi.
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Merve Boluğur, Sevgililer Günü konseptinden çıkamadı.
Berfu Yenenler, duygu dolu anlar yaşadı.
Demet Akalın yine biraz gergindi.
Danla Bilic, kendine vakit ayırdı. Müge Anlı izlemelere doyamadı.
Uraz Kaygılaroğlu, dünyanın en iyi babası olma görevinin başındaydı.
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Lara Paşalı, sinema keyfi yaptı.
Çakal, karın tadını çıkardı.
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