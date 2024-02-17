Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Demet Akalın Bu Sefer de Deterjana Sinirlendi! 17 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Demet Akalın Bu Sefer de Deterjana Sinirlendi! 17 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
17.02.2024 - 21:28

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şeyma Subaşı, gezmelere doyamadı.

Şeyma Subaşı, gezmelere doyamadı.

İrem Derici, Paris'in tadını çıkardı.

İrem Derici, Paris'in tadını çıkardı.

Aslı Kızmaz, hafta sonu keyfi yaptı.

Aslı Kızmaz, hafta sonu keyfi yaptı.

Ezgi Mola, annecilik mesaisindeydi.

Ezgi Mola, annecilik mesaisindeydi.

Enis Arıkan biraz mutsuzdu gördüğünüz gibi.

Enis Arıkan biraz mutsuzdu gördüğünüz gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Merve Boluğur, Sevgililer Günü konseptinden çıkamadı.

Merve Boluğur, Sevgililer Günü konseptinden çıkamadı.

Berfu Yenenler, duygu dolu anlar yaşadı.

Berfu Yenenler, duygu dolu anlar yaşadı.

Demet Akalın yine biraz gergindi.

Demet Akalın yine biraz gergindi.

Danla Bilic, kendine vakit ayırdı. Müge Anlı izlemelere doyamadı.

Danla Bilic, kendine vakit ayırdı. Müge Anlı izlemelere doyamadı.

Uraz Kaygılaroğlu, dünyanın en iyi babası olma görevinin başındaydı.

Uraz Kaygılaroğlu, dünyanın en iyi babası olma görevinin başındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Lara Paşalı, sinema keyfi yaptı.

Lara Paşalı, sinema keyfi yaptı.

Çakal, karın tadını çıkardı.

Çakal, karın tadını çıkardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın