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DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, İBB Operasyonlarına Tepki Gösterdi

DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, İBB Operasyonlarına Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.04.2025 - 13:30

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada gündemdeki konulara değindi. İstanbul'da son günlerde yaşanan depremler hakkında konuşan Koçyiğit, “İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşandı. Bu olaylar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi,' ifadelerini kullandı. Türkiye’nin depremle ilgili acılarının hâlâ çok taze olduğunu vurgulayan Koçyiğit, bu gerçeğin unutulmaması gerektiğini belirtti.

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"İnsanları korumak gibi bir öncelik yok"

"İnsanları korumak gibi bir öncelik yok"

Koçyiğit, İstanbul’daki depremler üzerinden yapılan tartışmalara değinerek, “Sürekli İstanbul depremini, Marmara fay hattını konuşuyoruz, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu dile getiriyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen, önlem alma, yaşamı ve insanı koruma konusunda bir önceliğin bulunmadığını üzülerek görüyoruz.” dedi.

"İstanbul'u depreme hazırlaması gerekenler hapiste"

"İstanbul'u depreme hazırlaması gerekenler hapiste"

Koçyiğit, İstanbul’da yaşanan depreme nasıl bir ortamda yakalanıldığını sorgulayarak, “Peki, İstanbul depremi meydana geldiğinde biz hangi şartlar altında yakalandık? İBB Başkanı ve ekibinin büyük bir bölümü tutuklu durumda. Kent uzlaşısı çerçevesinde, özellikle riskli bölgelerin belediye başkanları tutuklandı ve yerlerine kayyum atandı; örneğin Esenyurt ve Şişli’de olduğu gibi. Deprem Daire Başkanları ile şehir plancıları da cezaevinde. Yani bugün İstanbul’u depreme hazırlaması ve önlem alması gerekenler, ne yazık ki şu anda hapiste” ifadelerini kullandı.

"Nedir suçları?"

"Nedir suçları?"

Koçyiğit, “Neden? Suçları nedir?” diye sorarak, “Gerçekten onları cezaevinde tutacak bir suç var mı? Bu soruyu hep birlikte sormamız gerekiyor. Suç ve suçlu kavramlarının bulanıklaştırıldığı, iktidara muhalif olan herkesin tutuklandığı bir ortamda yaşıyoruz. Üstelik, böylesine hayati risklerin bulunduğu bir durumda bile aklıselim devreye giremiyor. Siyaset, her şeyin önüne geçmiş durumda ve insan yaşamı ne yazık ki göz ardı edilmeye devam ediliyor,” ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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