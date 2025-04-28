DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, İBB Operasyonlarına Tepki Gösterdi

Koçyiğit, İstanbul’da yaşanan depreme nasıl bir ortamda yakalanıldığını sorgulayarak, “Peki, İstanbul depremi meydana geldiğinde biz hangi şartlar altında yakalandık? İBB Başkanı ve ekibinin büyük bir bölümü tutuklu durumda. Kent uzlaşısı çerçevesinde, özellikle riskli bölgelerin belediye başkanları tutuklandı ve yerlerine kayyum atandı; örneğin Esenyurt ve Şişli’de olduğu gibi. Deprem Daire Başkanları ile şehir plancıları da cezaevinde. Yani bugün İstanbul’u depreme hazırlaması ve önlem alması gerekenler, ne yazık ki şu anda hapiste” ifadelerini kullandı.