DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, İBB Operasyonlarına Tepki Gösterdi
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada gündemdeki konulara değindi. İstanbul'da son günlerde yaşanan depremler hakkında konuşan Koçyiğit, “İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşandı. Bu olaylar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi,' ifadelerini kullandı. Türkiye’nin depremle ilgili acılarının hâlâ çok taze olduğunu vurgulayan Koçyiğit, bu gerçeğin unutulmaması gerektiğini belirtti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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