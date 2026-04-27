article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dekorasyon
Dekorasyon Tercihlerine Göre Senin Ruh Eşini Buluyoruz!

miray soysal
miray soysal
27.04.2026 - 13:31

Evinin tarzı aslında kalbinin aynasıdır, haberin var mı? Seçtiğin koltuğun rengi, duvardaki o tablonun duruşu ya da sehpanın üzerindeki mumlar sadece birer eşya değil; hepsi senin aşka ve hayata bakış açının gizli şifreleri.

O zaman, hadi gel, evini nasıl dekore ettiğine bakalım ve o çok aradığın ruh eşinin profilini şıp diye çıkaralım. Çayını kahveni al, dürüstlük modunu aç ve teste başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. Hayalindeki mutfak görselini seçerek testimize başlayalım!

2. Peki ya salon?

3. Banyo da önemli tabii.

4. Yatak odası dekorasyonunda tercihin hangisinden yana olur?

5. Evinde renkli ve canlı dekorları sever misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6. Giyinme odası eksik kalamaz :)

7. Bir bahçe hayal et...

8. Son olarak, dekorasyon tercihlerin konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanla bakalım!

Ruh eşin kesinlikle kafanı yormayacak, sade ve dingin ruhlu biri!

Sen hayatı ne kadar net ve gereksiz detaylardan uzak yaşıyorsan, o da ilişkide karmaşadan o kadar uzak duracak. Sürekli dram yaratanlar yerine, sessizce yanına oturup seninle aynı manzarayı huzurla izleyecek o insanı arıyorsun. Pazar günleri plansızca sahilde yürüyüş yapmak, abartısız ama kaliteli mekanlarda kahve içmek tam size göre olacak. Kısacası senin ruh eşin; tıpkı evinin dekorasyonu gibi göz yormayan, içini açan ve hayatını her anlamda kolaylaştıran o an insanı.

Senin ruh eşin kaliteyi bilen, estetik algısı yüksek biri!

Sen nasıl evinde her şeyin en iyisini ve şık olanını seçiyorsan, o da sana hayatın en güzel ve zarif yanlarını sunmak için çabalayacak. Birlikte şık davetlere katılmak, lüks restoranlarda romantik akşam yemekleri yemek ve estetik zevklerinizi paylaşmak en büyük rutininiz olacak. Bu kişi senin ışıltını asla gölgelemeyecek, aksine yanında gururla durup senin parlamanı sağlayacak o asil karakterdir. Sizin aşkınız dışarıdan bakanların imreneceği, adeta bir dergi kapağından fırlamış kadar kusursuz ve büyüleyici bir hikaye olacak.

Senin ruh eşin kesinlikle seninle sırt çantasını alıp dünyanın öbür ucuna gidebilecek o özgür ruh!

Rutinlerden, sıkıcı kurallardan ve kalıplardan nefret eden bu insan, hayatına rengarenk bir lunapark neşesi katacak. Birlikte çadır kurup yıldızları izleyecek, evdeki minderlere yayılarak sabahlara kadar felsefe yapacaksınız. O senin hem en çılgın suç ortağın hem de en derin dert ortağın olmaya şimdiden dünden razı. Sen sadece ona ayak uydurmaya hazırlan, çünkü bu bohem aşk hikayesinde asla monotonluğa yer yok!

Senin ruh eşin kesinlikle modern dünyanın koşturmacasında kaybolmamış naif ve ince ruhlu biri!

Eski şarkılara, mektuplara ve nostaljik değerlere senin kadar kıymet veren bu kişiyle, antika pazarlarında el ele gezmek en büyük hobiniz olacak. Senin romantik ve duygusal kalbine hitap edebilecek tek kişi, bir çiçeğin ya da eski bir plağın bile ne kadar anlamlı olabileceğini bilen biridir. Yağmurlu günlerde ahşap sallanan sandalyenizde karşılıklı çay içerken zamanı durdurmayı başaracaksınız. Sizin aşkınız kesinlikle eskidikçe değerlenen antika bir eşya gibi, yıllar geçtikçe daha da güzelleşecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın