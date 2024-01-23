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Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'nun Kar Önündeki Bikinili Pozları "Buz Gibi Havada İçimizi Isıttın" Dedirtti

Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'nun Kar Önündeki Bikinili Pozları "Buz Gibi Havada İçimizi Isıttın" Dedirtti

Deren Talu
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 21:26

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun kar önündeki bikinili pozları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Talu'nun cesur ve iddialı paylaşımları, takipçilerini hayran bıraktı.

İşte Detaylar:

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Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu annelerine olan benzerlikleri ve güzellikleriyle sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor.

Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu annelerine olan benzerlikleri ve güzellikleriyle sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Talu, paylaşımları ile de isminden sık sık söz ettiriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Talu, paylaşımları ile de isminden sık sık söz ettiriyor.

Deren Talu, bu sefer de kar manzarasının önündeki bikinili son pozlarıyla gündem oldu.

Deren Talu, bu sefer de kar manzarasının önündeki bikinili son pozlarıyla gündem oldu.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplı doğa manzarası genellikle sıcak giysilerle özdeşleşir ancak Derin Talu bu lişeyi yıkarak karın tadını bikinisiyle çıkardı.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplı doğa manzarası genellikle sıcak giysilerle özdeşleşir ancak Derin Talu bu lişeyi yıkarak karın tadını bikinisiyle çıkardı.

Sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden Deren Talu, Instagram hesabından paylaştığı cesur karelerle takipçilerine görsel şölen yaşattı.

Sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden Deren Talu, Instagram hesabından paylaştığı cesur karelerle takipçilerine görsel şölen yaşattı.
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Talu'nun son pozlarına sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar geldi.

Talu'nun son pozlarına sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar geldi.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

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Siz Deren Talu'nun bikinili pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Deren Talu'nun bikinili pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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