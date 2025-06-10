Defne Samyeli'den Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'e Duygusal Paylaşım: "Tek Dileğim..."
Son yolculuğuna uğurlanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e, Defne Samyeli'nden duygusal bir paylaşım geldi. Samyeli paylaşımında, 'Tek dileğim... Ülkemizde öyle şeyler olsun ki, Ferdi başkanın eşi ve kızının yüreklerindeki yangın sönsün'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün yaşamını yitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İnsan hiç tanımadığı, yakından bir kez görmediği birinin kaybı için bu kadar üzülür mü? Gözyaşı döker mi?'' diyerek paylaşımına başlayan Samyeli şöyle devam etti:
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın