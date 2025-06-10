Defne Samyeli'den Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'e Duygusal Paylaşım: "Tek Dileğim..."

Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Ferdi Zeyrek’in ailesiyle, vatandaşlarıyla görüntüleri içimi dağlıyor. Böyle iyi, halka hizmeti her şeyin önünde tutan, rüşvetin eğip bükemediği siyasetçilere ve yaşam sevincini, coşkusunu etrafına aşılayan onurlu insanlara o kadar açken, onları böylesine zamansız ve erken kaybetmek ne acı. Tek dileğim... Ülkemizde öyle şeyler olsun ki, Ferdi başkanın eşi ve kızının yüreklerindeki yangın sönsün. Yüzlerinde buruk bir gülümsemeyle de olsa onu 'Keşke bugünleri görebilseydin' diye ansınlar.''