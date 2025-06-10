onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Defne Samyeli'den Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'e Duygusal Paylaşım: "Tek Dileğim..."

Defne Samyeli'den Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'e Duygusal Paylaşım: "Tek Dileğim..."

Defne Samyeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.06.2025 - 19:42

Son yolculuğuna uğurlanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e, Defne Samyeli'nden duygusal bir paylaşım geldi. Samyeli paylaşımında, 'Tek dileğim... Ülkemizde öyle şeyler olsun ki, Ferdi başkanın eşi ve kızının yüreklerindeki yangın sönsün'' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün yaşamını yitirdi.

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sanatçılardan ve siyasetçilerden peş peşe mesajlar gelmeye devam ediyor.

Sunuculuk ve spikerlik deneyiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle de adından söz ettiren Defne Samyeli, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

"İnsan hiç tanımadığı, yakından bir kez görmediği birinin kaybı için bu kadar üzülür mü? Gözyaşı döker mi?'' diyerek paylaşımına başlayan Samyeli şöyle devam etti:

"İnsan hiç tanımadığı, yakından bir kez görmediği birinin kaybı için bu kadar üzülür mü? Gözyaşı döker mi?'' diyerek paylaşımına başlayan Samyeli şöyle devam etti:

Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Ferdi Zeyrek’in ailesiyle, vatandaşlarıyla görüntüleri içimi dağlıyor. Böyle iyi, halka hizmeti her şeyin önünde tutan, rüşvetin eğip bükemediği siyasetçilere ve yaşam sevincini, coşkusunu etrafına aşılayan onurlu insanlara o kadar açken, onları böylesine zamansız ve erken kaybetmek ne acı. Tek dileğim... Ülkemizde öyle şeyler olsun ki, Ferdi başkanın eşi ve kızının yüreklerindeki yangın sönsün. Yüzlerinde buruk bir gülümsemeyle de olsa onu 'Keşke bugünleri görebilseydin' diye ansınlar.''

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın