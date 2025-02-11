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Datça'nın Salyangoz Yemeği Olan Garaville İnsanlara İkram Edilince İzdiham Oluştu

Datça'nın Salyangoz Yemeği Olan Garaville İnsanlara İkram Edilince İzdiham Oluştu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.02.2025 - 11:30

Datça son zamanlarda adından sıkça söz ettiren sahil ilçelerinden bir tanesi. Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra doğal güzellikleri ile de konuşulan Datça, yemek kültürüyle de ilgi çekiyor. Bölgenin ünlü salyangoz yemeği olan 'garaville', İstanbul'daki EMITT fuarında ziyaretçilere ikram edilince izdiham oluştu.

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Datça coğrafyası ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin göz bebeği olan ilçelerinden.

Datça coğrafyası ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin göz bebeği olan ilçelerinden.

Özellikle son yıllarda belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Datça'nın adından daha çok söz ettirmesini sağladı.

Özellikle son yıllarda belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Datça'nın adından daha çok söz ettirmesini sağladı.

Ancak Datça ile ilgili konuşulan tek şey doğal güzellikleri değil. Datça'nın meşhur yemeği "garaville" de tartışmalara sebep olan yemeklerden.

Ancak Datça ile ilgili konuşulan tek şey doğal güzellikleri değil. Datça'nın meşhur yemeği "garaville" de tartışmalara sebep olan yemeklerden.

Garaville nedir? 

Garaville, Datça'ya özgü bir salyangoz yemeği. Özellikle yağmurların ardından toplanan salyangozlarla hazırlanır. Domates, biber ve çeşitli baharatlarla pişirilen bu lezzet, Fransız mutfağındaki Escargot'ya benzetilirken, Kıbrıs’ta da benzer bir yemek Garavolli adıyla bilinir.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'e katılan Datça Belediyesi, ziyaretçilerine garaville ikram ederek büyük ilgi topladı.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'e katılan Datça Belediyesi, ziyaretçilerine garaville ikram ederek büyük ilgi topladı.

Bu yerel salyangoz yemeğini yemek için ziyaretçilerin sıraya girmiş olması ise ilginç görüntüler yarattı.

Bu yerel salyangoz yemeğini yemek için ziyaretçilerin sıraya girmiş olması ise ilginç görüntüler yarattı.
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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o. k.

Hani müslüman mahallesinde salyangoz sattırmazdınız 🤣🤣 demek bedava olunca işler değişiyor

Haydar Ersan

bu halk bedava verilse kazık bile yer

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