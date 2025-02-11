Datça'nın Salyangoz Yemeği Olan Garaville İnsanlara İkram Edilince İzdiham Oluştu

Garaville nedir?

Garaville, Datça'ya özgü bir salyangoz yemeği. Özellikle yağmurların ardından toplanan salyangozlarla hazırlanır. Domates, biber ve çeşitli baharatlarla pişirilen bu lezzet, Fransız mutfağındaki Escargot'ya benzetilirken, Kıbrıs’ta da benzer bir yemek Garavolli adıyla bilinir.