Datça'nın Salyangoz Yemeği Olan Garaville İnsanlara İkram Edilince İzdiham Oluştu
Datça'nın Salyangoz Yemeği Olan Garaville İnsanlara İkram Edilince İzdiham Oluştu
Datça son zamanlarda adından sıkça söz ettiren sahil ilçelerinden bir tanesi. Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra doğal güzellikleri ile de konuşulan Datça, yemek kültürüyle de ilgi çekiyor. Bölgenin ünlü salyangoz yemeği olan 'garaville', İstanbul'daki EMITT fuarında ziyaretçilere ikram edilince izdiham oluştu.
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Datça coğrafyası ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin göz bebeği olan ilçelerinden.
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Özellikle son yıllarda belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Datça'nın adından daha çok söz ettirmesini sağladı.
Ancak Datça ile ilgili konuşulan tek şey doğal güzellikleri değil. Datça'nın meşhur yemeği "garaville" de tartışmalara sebep olan yemeklerden.
Geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'e katılan Datça Belediyesi, ziyaretçilerine garaville ikram ederek büyük ilgi topladı.
Bu yerel salyangoz yemeğini yemek için ziyaretçilerin sıraya girmiş olması ise ilginç görüntüler yarattı.
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Hani müslüman mahallesinde salyangoz sattırmazdınız 🤣🤣 demek bedava olunca işler değişiyor
bu halk bedava verilse kazık bile yer
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