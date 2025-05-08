Danla Bilic Kimdir, Kaç Yaşında? Danla Bilic Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic, son günlerde özel hayatıyla yeniden gündemde. Eski sevgilisi Berk Çetin’in şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Danla Bilic hakkında birçok soru merak edilmeye başlandı: Danla Bilic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nasıl ünlü oldu? Sevgilisi kim?
İşte Danla Bilic hakkında merak edilen tüm bilgiler...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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