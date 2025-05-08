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Danla Bilic Kimdir, Kaç Yaşında? Danla Bilic Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Danla Bilic Kimdir, Kaç Yaşında? Danla Bilic Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.05.2025 - 16:48

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic, son günlerde özel hayatıyla yeniden gündemde. Eski sevgilisi Berk Çetin’in şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Danla Bilic hakkında birçok soru merak edilmeye başlandı: Danla Bilic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nasıl ünlü oldu? Sevgilisi kim? 

İşte Danla Bilic hakkında merak edilen tüm bilgiler...

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Danla Bilic Kimdir?

Danla Bilic Kimdir?

Danla Bilic, gerçek adıyla Neslihan Damla Aktepe, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da doğmuştur. Sosyal medya platformlarında paylaştığı makyaj videoları ve samimi tavırlarıyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Kendi adını “Danla” olarak seçmesinin nedeni, insanların ismini sıkça yanlış yazmasıdır. “Bilic” soyadını ise Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’e olan hayranlığından dolayı almıştır.

Danla Bilic Kaç Yaşında?

Danla Bilic Kaç Yaşında?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. 

Danla Bilic Nereli?

Danla Bilic, Kütahya doğumludur. Ancak kariyerine İstanbul’da devam etmektedir.

Danla Bilic Kariyer Başlangıcı

Danla Bilic Kariyer Başlangıcı

Danla Bilic, ilk olarak YouTube kanalında paylaştığı makyaj videolarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır. Samimi ve eğlenceli tavırlarıyla kısa sürede popülerlik kazanmıştır.

Danla Bilic Özel Hayatı

Danla Bilic Özel Hayatı

Danla Bilic özel hayatı da sıkça gündeme gelen isimlerden. Son olarak jokey Berk Çetin ile ilişki yaşayan Bilic daha önce ünlü rapçi Cakal ile olan aşkıyla gündeme gelmişti.

Danla Bilic Güncel Projeleri

Danla Bilic Güncel Projeleri

Şimdilerde DanlaCast adlı bir Youtube kanalı açan Danla Bilic programında ünlü isimleri konuk ediyor.

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Danla Bilic Ödülleri ve Adaylıkları

Danla Bilic Ödülleri ve Adaylıkları

Danla Bilic, sosyal medya alanında gösterdiği başarılarla çeşitli ödüllere aday gösterilmiştir. Aldığı ödüllerden bazıları şöyle;

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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