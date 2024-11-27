Danimarka'da 48,800 Dolar'a 2 Katlı Müstakil Ev İlanı Gündem Oldu: ''Düşünün Derim Beyler''
Danimarka'da 48,800 Dolar'a 2 Katlı Müstakil Ev İlanı Gündem Oldu: ''Düşünün Derim Beyler''
Türkiye’de ev fiyatları bir hayli artmışken, Twitter’da bir kullanıcının Danimarka’daki satılık bir müstakil evin fiyatını paylaşması gündem oldu. 48.800 dolara (yaklaşık 1.5 milyon TL) satılan 3 odalı, garajlı ve bahçeli ev, Türkiye'deki vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı. Türkiye’de 3 milyon TL’nin altına ev bulmak neredeyse imkansızken, bu fiyatla Danimarka’daki geniş ev gerçekten de dikkat çekici. Kullanıcı inanmayanlar için ilan linkini de paylaşarak 'düşünün derim beyler…' dedi.
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Türkiye’de son yıllarda konut fiyatları fırladı. Artık 3 milyon TL’nin altında İstanbul’da satılık bir ev bulmak hayal gibi. Kiralar da neredeyse aynı şekilde uçmuş durumda.
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İstanbul’da 20 bin TL civarına bir ev kiralamak artık normal sayılırken, Türkiye’nin birçok şehrinde kiralar İstanbul’la yarışır hale geldi. Yani insanlar her geçen gün daha zor bir konut piyasasıyla karşı karşıya.
Twitter’da ise bir kullanıcı Danimarka’da satılık bir müstakil evin fotoğrafını paylaştı ve fiyatının 48.800 dolar olduğunu söyledi. Kullanıcı "Düşünün derim beyler..." diyerek Türkiye’deki emlak fiyatlarıyla karşılaştırıldığında bu evin inanılmaz derecede ucuz olduğunu vurguladı.
İnanmayanlar için de evin satıldığı ilanın linkini de paylaşarak fiyatı doğrulayan bir kaynak sundu.
İlanda evin iki katlı olduğu, üç odası ve geniş oturma odasıyla çocuklu aileler için geniş alana sahip olduğu bilgisi yer alıyor.
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Aynı zamanda büyük bir çift garajı ve geniş bir bahçesi de bulunuyor.
110 metrekarelik ev okul, kreş, alışveriş merkezi gibi yerlere de yakın. Siz ne düşünüyorsunuz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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