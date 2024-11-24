Hollanda'da Ev Sahipleri İnternetten Yemek Siparişi Verir Gibi Oda Siparişi Verebiliyor! Nasıl mı?

Hollanda’da ev sahipleri için artık evlerini genişletmek akşam yemeği sipariş etmek kadar basit. Gelişen teknoloji sayesinde insanlar internet üzerinden oda siparişi vererek evlerini büyütebiliyor. Düşünsenize evinizin bir odası daha olmasını çok istiyorsunuz ama inşaat gürültüsü, tozu ve izinlerle uğraşmak size çekici gelmiyor. İşte bu noktada Hollanda'daki bir şirket devreye giriyor ve evinize tam istediğiniz gibi prefabrik bir oda getiriyor. Üstelik bu oda istediğiniz boyutta, renkte ve malzemeyle fabrikada hazırlanıp sadece bir hafta içinde kurulum yapılabiliyor. İşte detaylar.

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