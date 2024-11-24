Hollanda'da Ev Sahipleri İnternetten Yemek Siparişi Verir Gibi Oda Siparişi Verebiliyor! Nasıl mı?
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Hollanda'da Ev Sahipleri İnternetten Yemek Siparişi Verir Gibi Oda Siparişi Verebiliyor! Nasıl mı?
Hollanda’da ev sahipleri için artık evlerini genişletmek akşam yemeği sipariş etmek kadar basit. Gelişen teknoloji sayesinde insanlar internet üzerinden oda siparişi vererek evlerini büyütebiliyor. Düşünsenize evinizin bir odası daha olmasını çok istiyorsunuz ama inşaat gürültüsü, tozu ve izinlerle uğraşmak size çekici gelmiyor. İşte bu noktada Hollanda'daki bir şirket devreye giriyor ve evinize tam istediğiniz gibi prefabrik bir oda getiriyor. Üstelik bu oda istediğiniz boyutta, renkte ve malzemeyle fabrikada hazırlanıp sadece bir hafta içinde kurulum yapılabiliyor. İşte detaylar.
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Yurt dışında müstakil evler her zaman ilgimizi çekmiştir değil mi? Türkiye’de yüksek binalar, beton yığını siteler artıp da biraz nefes alacak alan kalmadıkça bu özlem daha da büyüyor.
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Ama Hollanda’da işler biraz farklı. Orada evinize fazladan bir oda eklemek istediğinizde inşaat kalabalığına, gürültüsüne ve tozuna katlanmanıza gerek yok Hollanda’da insanlar evlerini genişletmek için internetten oda sipariş edebiliyorlar.
Yemek siparişi verir gibi tam istediğiniz boyutta, renkte ve malzemede bir oda kapınıza geliyor.
Hollanda’daki şirketler sayesinde ev sahipleri evlerini büyütmek için klasik inşaat yöntemleri kullanmıyor. Gerekli izinleri alıp hangi odanın ne kadar büyük olacağını seçiyorsunuz, ardından internet üzerinden siparişinizi veriyorsunuz.
Siparişiniz fabrikada hazırlanıp bir hafta içinde kurulum için geliyor. Gürültü, toz ve karmaşa olmadan tamamen sizin istediğiniz gibi kişiselleştirilmiş bir oda evinizin bir parçası haline geliyor.
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İşte odaların kurulumu👇Peki Türkiye'de böyle bir uygulama ister miydiniz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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