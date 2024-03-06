Daha Zinde ve İyi Hissettirecek 11 Kişisel Bakım Rutini

Gün içerisinde en az birkaç kez sosyal medyadan ve teknolojik cihazlardan uzaklaşmak hem kendinizi yenilemeniz hem de gerçek dünya ile bağınızı arttırmanız için oldukça önemli. Bu küçük molaları alışkanlık haline getirmek ve günlük rutin olarak uygulamak size çok iyi gelecek! 😇