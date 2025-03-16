Daha Sürdürülebilir Temizlik İçin Bilmen Gerekenler
Daha Sürdürülebilir Temizlik İçin Bilmen Gerekenler
Temizlik yapmayı seviyor ama bunu daha sürdürülebilir şekilde yapmak istiyorsanız çok ama çok doğru bir içeriktesiniz. Sürdürülebilir temizlik için ihtiyacınız olanları bu içerikte topluyoruz, hazırsanız hadi başlayalım.
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1. Doğal içerikli temizlik ürünlerini tercih edin.
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2. Yeniden kullanılabilir bezler kullanın.
3. Biyolojik olarak çözünür temizlik ürünleri kullanın.
4. Doğal ozonlama yöntemi ile hava temizliğini yapın.
5. Daha az su tüketin.
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6. Deterjan kullanımını azaltın.
7. Bitkilere yer verin.
8. Sadece ihtiyacınız olan temizlik malzemelerini alın.
9. Temizlik sıklığını azaltın.
10. Biyolojik olarak çözünür çöp poşeti tercih edin.
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