Daha Kolay Kelime Öğrenmenizi Sağlayacak 13 İngilizce Şarkı
İngilizce öğrenenler buraya! Aslında İngilizce sandığınız kadar zor değil, biraz alışkanlık gerektiriyor. Hem İngilizce kelimeleri duyarak hem de odaklanarak dil öğrenme sürecinizi geliştirebilirsiniz. Bu listede de İngilizce öğrenmenizi kolaylaştıracak şarkılar var. Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Adele - Hello
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2. The Beatles - Let It Be
3. The Beatles - Yellow Submarine
4. John Lennon - Imagine
5. OneRepublic - Counting Stars
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6. Jason Mraz - I'm Yours
7. Pharrell Williams - Happy
8. Johnny Cash - You are my Sunshine
9. Ed Sheeran - Perfect
10. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love
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11. Let's Twist Again - Chubby Checker
12. Ben E. King - Stand By Me
13. MAGIC! - Rude
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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