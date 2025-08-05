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Daha Kolay Kelime Öğrenmenizi Sağlayacak 13 İngilizce Şarkı

etiket Daha Kolay Kelime Öğrenmenizi Sağlayacak 13 İngilizce Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 23:51

İngilizce öğrenenler buraya! Aslında İngilizce sandığınız kadar zor değil, biraz alışkanlık gerektiriyor. Hem İngilizce kelimeleri duyarak hem de odaklanarak dil öğrenme sürecinizi geliştirebilirsiniz. Bu listede de İngilizce öğrenmenizi kolaylaştıracak şarkılar var. Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Adele - Hello

2. The Beatles - Let It Be

3. The Beatles - Yellow Submarine

4. John Lennon - Imagine

5. OneRepublic - Counting Stars

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6. Jason Mraz - I'm Yours

7. Pharrell Williams - Happy

8. Johnny Cash - You are my Sunshine

9. Ed Sheeran - Perfect

10. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love

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11. Let's Twist Again - Chubby Checker

12. Ben E. King - Stand By Me

13. MAGIC! - Rude

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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