Daha İyi Bir Yaşamın Kapısını Açacak Şeyi Söylüyoruz!
Daha İyi Bir Yaşamın Kapısını Açacak Şeyi Söylüyoruz!
Daha iyi, kaliteli ve keyifli bir yaşam mümkün. Peki daha iyi bir yaşam için ihtiyacın olan şey ne? Hemen testi çöz, cevabını söyleyelim!
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1. Öncelikle her gün düzenli egzersiz yapıyor musun?
2. Peki genellikle kahvaltın bunlardan hangisi?
3. Peki doğada vakit geçiriyor musun?
4. Peki meditasyon yapıyor musun?
5. En son ne zaman kendin için bir şey yaptın?
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6. Ne kadar sinirli birisin?
7. Genellikle kaçta uyuyorsun?
8. Son olarak bu manalardan hangisi seni daha çok mutlu ediyor?
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