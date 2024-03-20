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Daha İyi Bir Yaşamın Kapısını Açacak Şeyi Söylüyoruz!

etiket Daha İyi Bir Yaşamın Kapısını Açacak Şeyi Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 14:46

Daha iyi, kaliteli ve keyifli bir yaşam mümkün. Peki daha iyi bir yaşam için ihtiyacın olan şey ne? Hemen testi çöz, cevabını söyleyelim!

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1. Öncelikle her gün düzenli egzersiz yapıyor musun?

2. Peki genellikle kahvaltın bunlardan hangisi?

3. Peki doğada vakit geçiriyor musun?

4. Peki meditasyon yapıyor musun?

5. En son ne zaman kendin için bir şey yaptın?

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6. Ne kadar sinirli birisin?

7. Genellikle kaçta uyuyorsun?

8. Son olarak bu manalardan hangisi seni daha çok mutlu ediyor?

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Kesinlikle yogaya başlamalısın!

Sen hayatının koşuşturmacası arasında kendine vakit ayırmayı, kendini dinlemeyi ve anda kalmayı unutmuşsun. Bu yüzden bambaşka bir hayat için önce kendini fark etmen gerekiyor. Bunun için de düzenli olarak her gün en az 15-20 dakika yoga yapmalısın. Yoga yaparken hem bedenini esnetecek, bedenini güçlendireceksin hem de kendine ayırdığın bu vakitte anda kalarak gerçekleri daha rahat görebileceksin.

Kesinlikle resme başlamalısın!

İçindekileri dışarıya vurmak ve kendine vakit ayırmak için yapman gereken yegane şey kesinlikle resim. İster yağlıboya ister suluboya hiç fark etmez. İstediğin bir boya türünü seç ve içindekileri, dışarıya yansıtmak istediklerini resmetmeye başla. Çünkü resim yapmak hem senin kendine vakit ayırmanı hem de hayatı daha farklı bir açıdan görmeni, daha fazla yaratıcı olmanı sağlayacak. Ne kadar kendine vakit ayırmaya çalışsan da bazen kendimizi unutabiliyoruz. İşte tam böyle anlarda boyalarını çıkar ve resmetmeye başla!

Kesinlikle organik tarım yapmalısın!

Sen hayatında çoğu şeyi boşvermişsin, olduğu gibi yaşıyorsun. Böyle olunca da hem kendine vakit ayırmıyor hem de tam olarak ne istediğini bilmiyorsun. Kendini en huzurlu hissettiğin yerlerden biri doğa. Doğadaki sesler, renkler seni büyülüyor. O yüzden de daha çok keyif aldığın bir hayat için organik tarım sana çok yardımcı olabilir. Hem kendi ürettiğini tüketebilir hem de toprakla çok daha fazla vakit geçirebilirsin.

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