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Daha İyi Bir Yaşam İçin Edinmen Gereken Alışkanlık Hangisi?

etiket Daha İyi Bir Yaşam İçin Edinmen Gereken Alışkanlık Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 11:02

Daha kaliteli ve renkli bir hayat yaşamak istiyor ama hayatında neyi değiştireceğini bilmiyorsan o halde bu test senin için!

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1. İlk olarak söyle bakalım, en son ne zaman spor yaptın?

1. İlk olarak söyle bakalım, en son ne zaman spor yaptın?

2. Peki nasıl bir beslenme düzenin var?

2. Peki nasıl bir beslenme düzenin var?

3. Şu an hayalindeki işi mi yapıyorsun?

3. Şu an hayalindeki işi mi yapıyorsun?

4. Eğlenmek için hangisini yapmayı tercih ederdin?

4. Eğlenmek için hangisini yapmayı tercih ederdin?

5. Söyle bakalım ne kadar işkoliksin?

5. Söyle bakalım ne kadar işkoliksin?
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6. Peki hangi mevsimde tatil yapmayı tercih edersin?

6. Peki hangi mevsimde tatil yapmayı tercih edersin?

7. Şimdi de arkadaşlarınla yapmak isteyeceğin bir aktivite seç bakalım 👇

7. Şimdi de arkadaşlarınla yapmak isteyeceğin bir aktivite seç bakalım 👇

8. Aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmek isterdin?

8. Aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmek isterdin?

9. Son olarak söyle bakalım, en büyük hayalin ne?

9. Son olarak söyle bakalım, en büyük hayalin ne?
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Sağlığına dikkat etmen gerekiyor!

Sağlığına dikkat etmen gerekiyor!

Daha iyi bir yaşam için yapman gereken ilk şey düzenli bir hayata geçiş yapmak. Daha sağlıklı beslenmeye başlamalı ve hayatına sporu dahil etmelisin. Çoğu zaman fastfood tüketiyor ve neredeyse hiç hareket etmiyorsun. Unutma, istediğin hayatı yaşayabilmek için öncelikle sağlıklı olmalısın!

Bu kadar işkolik olma!

Bu kadar işkolik olma!

Senin hayatın işten ibaret. Ne kendine ne de çevrendeki insanlara vakit ayırabiliyorsun. Senin için varsa yoksa iş! Çalışmaya biraz ara verip yeni hobiler edinmeli ve gezmek istediğin yerlere gidebilirsin. Daha iyi bir hayat istiyorsan kendine vakit ayırmayı öğrenmelisin!

Senin biraz sosyalleşme zamanın gelmiş!

Senin biraz sosyalleşme zamanın gelmiş!

Sen zamanının çoğunu dijital mecralarda geçiriyorsun. Sosyalleşmeni sağlayacak etkinliklere çok uzaksın ve bu da senin ilişkilerini olumsuz etkilemeye başlamış. Daha iyi bir hayat istiyorsan yapman gereken ilk şey dışarı çıkıp insan içine karışmak ve biraz sosyalleşmek!

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