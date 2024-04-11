Daha İyi Bir Yaşam İçin Edinmen Gereken Alışkanlık Hangisi?
Daha İyi Bir Yaşam İçin Edinmen Gereken Alışkanlık Hangisi?
Daha kaliteli ve renkli bir hayat yaşamak istiyor ama hayatında neyi değiştireceğini bilmiyorsan o halde bu test senin için!
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1. İlk olarak söyle bakalım, en son ne zaman spor yaptın?
2. Peki nasıl bir beslenme düzenin var?
3. Şu an hayalindeki işi mi yapıyorsun?
4. Eğlenmek için hangisini yapmayı tercih ederdin?
5. Söyle bakalım ne kadar işkoliksin?
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6. Peki hangi mevsimde tatil yapmayı tercih edersin?
7. Şimdi de arkadaşlarınla yapmak isteyeceğin bir aktivite seç bakalım 👇
8. Aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmek isterdin?
9. Son olarak söyle bakalım, en büyük hayalin ne?
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