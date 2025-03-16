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Daha İyi Bir Uyku İçin Uyumadan Önce Ne Dinlemen Gerekiyor?

etiket Daha İyi Bir Uyku İçin Uyumadan Önce Ne Dinlemen Gerekiyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 23:17

Sen bize uyku rutinini ve günlük hayatını anlat, biz de uykuya dalmadan önce dinlemen gereken ihtiyacın olan o şarkıyı söyleyelim. Malum iyi bir uyku tüm gününü güzelleştirir. Bakalım senin parçan hangisi, hadi teste!

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1. Uyumadan önce telefonunla en çok ne yaparsın?

2. Rüyalarını hatırlıyor musun?

3. Yatağa girince genelde ne kadar sürede uyuyorsun?

4. Uyku esnasında hangi sesi duymak seni rahatlatır?

5. Uyandığında nasıl hissediyorsun?

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6. En sevdiğin uyku pozisyonu hangisi?

7. Hangi ortamda daha rahat uyuyorsun?

8. Uyumadan önce hangi içecek seni rahatlatır?

Kesinlikle doğa sesleri!

Kesinlikle lofi müzik!

Kesinlikle ASMR hikayeleri!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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