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Daha Çekici Bir İnsan Olmak İçin Bugünden Yapmaya Başlayabileceğiniz Hobiler

Daha Çekici Bir İnsan Olmak İçin Bugünden Yapmaya Başlayabileceğiniz Hobiler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 18:31

Hepimizin kendince hobileri ve zaman geçirme yöntemi var. Peki, en çekici hobiler neler düşündünüz mü? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Güzel yemekler yapabilmek. Özellikle de bir erkekseniz."

1. "Güzel yemekler yapabilmek. Özellikle de bir erkekseniz."

2. "Oksijen tüpü ile dalış. Bir keresinde bu hobiye sahip bir adamla randevuya çıkmıştım ve anlattıkları beni çok etkilemişti."

2. "Oksijen tüpü ile dalış. Bir keresinde bu hobiye sahip bir adamla randevuya çıkmıştım ve anlattıkları beni çok etkilemişti."

3. "İlginç yazılar ya da hikayeler yazabilmek."

'Eğer şiirse artı 10 puan alıyorlar.'

4. "Çizim yapabilmek. Neden bilmiyorum ama birisini çizim yaparken izlemek beni çok etkiliyor."

4. "Çizim yapabilmek. Neden bilmiyorum ama birisini çizim yaparken izlemek beni çok etkiliyor."

'Özellikle de elleri güzelse.'

5. "Doğa yürüyüşleri yapıyor olmaları olabilir çünkü ben de doğa yürüyüşü yapmayı seviyorum."

5. "Doğa yürüyüşleri yapıyor olmaları olabilir çünkü ben de doğa yürüyüşü yapmayı seviyorum."
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6. "Bitki bakıyor olmaları. Bitkilere verdikleri zaman ve özen kesinlikle çok çekici!"

7. "Gitar çalmaları. Özellikle de gitar çalan bir kadın görünce hemen düşüyorum."

7. "Gitar çalmaları. Özellikle de gitar çalan bir kadın görünce hemen düşüyorum."

8. "El işçiliğinden anlayan bir erkek olması."

8. "El işçiliğinden anlayan bir erkek olması."

'Neden bilmiyorum ama kendi elleri ile bir şey inşaa eden bir erkeği görünce çok etkileniyorum.'

9. "Farklı diller konuşabiliyor olması."

9. "Farklı diller konuşabiliyor olması."

10. "Bilimle ilgilenen erkekleri seviyorum."

10. "Bilimle ilgilenen erkekleri seviyorum."

'Aynı bir öğretmen gibi bana ders verebilirler ve bu bana çok çekici geliyor.'

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11. "Dans edebilmeleri."

'Gerçekten dans etmeyi bilen ve özgüvenle bu yeteneğini sergileyen insanlar beni çok etkiliyor.'

12. "Spor yapıyor olmaları. Özellikle de ateşli bir vücutları varsa!"

13. "Güzel bir sese sahip olmaları ve şarkı söylemeleri."

13. "Güzel bir sese sahip olmaları ve şarkı söylemeleri."

14. "Felsefeden anlıyor olmaları."

14. "Felsefeden anlıyor olmaları."

'Beraber felsefik konulardan bahsedebileceğim birisi ile olmayı çok istiyorum!'

15. "Kaykay sürebiliyor olmaları."

15. "Kaykay sürebiliyor olmaları."

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