Daha Çekici Bir İnsan Olmak İçin Bugünden Yapmaya Başlayabileceğiniz Hobiler
Daha Çekici Bir İnsan Olmak İçin Bugünden Yapmaya Başlayabileceğiniz Hobiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin kendince hobileri ve zaman geçirme yöntemi var. Peki, en çekici hobiler neler düşündünüz mü? Gelin beraber bakalım.
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1. "Güzel yemekler yapabilmek. Özellikle de bir erkekseniz."
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2. "Oksijen tüpü ile dalış. Bir keresinde bu hobiye sahip bir adamla randevuya çıkmıştım ve anlattıkları beni çok etkilemişti."
3. "İlginç yazılar ya da hikayeler yazabilmek."
4. "Çizim yapabilmek. Neden bilmiyorum ama birisini çizim yaparken izlemek beni çok etkiliyor."
5. "Doğa yürüyüşleri yapıyor olmaları olabilir çünkü ben de doğa yürüyüşü yapmayı seviyorum."
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6. "Bitki bakıyor olmaları. Bitkilere verdikleri zaman ve özen kesinlikle çok çekici!"
7. "Gitar çalmaları. Özellikle de gitar çalan bir kadın görünce hemen düşüyorum."
8. "El işçiliğinden anlayan bir erkek olması."
9. "Farklı diller konuşabiliyor olması."
10. "Bilimle ilgilenen erkekleri seviyorum."
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11. "Dans edebilmeleri."
12. "Spor yapıyor olmaları. Özellikle de ateşli bir vücutları varsa!"
13. "Güzel bir sese sahip olmaları ve şarkı söylemeleri."
14. "Felsefeden anlıyor olmaları."
15. "Kaykay sürebiliyor olmaları."
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