CV'leri Güncelleyin! Temmuzda Ara Zam Alamazsa Çalışanların Yarısından Fazlası Gidici
CV'leri Güncelleyin! Temmuzda Ara Zam Alamazsa Çalışanların Yarısından Fazlası Gidici
Çalışanların yüzde 52'si ara zam almazsa iş değiştirmeyi düşünürken, patronların ise çok az oranda zam yapmaya yanaştıkları görüldü.
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Eleman.net’in gerçekleştirdiği ara zam anketine çalışanların yüzde 82’si asgari ücrete zam yapılmalı yanıtını verdi.
Çalışanların yüzde 82’si asgari ücrete zam istiyor.
Yüzde 50 oranında zam bekleyenler çoğunluğu oluşturuyor.
Ara zam olmazsa çalışanların yüzde 29’u ek iş yapmayı düşünüyor.
Zam yapılmazsa en fazla iş değiştirme güvenlik sektöründe olacak.
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"Yan haklar ve çalışma koşullarını iyileştirme işverenlerin gündemi olmalı"
Firmaların yüzde 42’si ara zam yapmayı düşünüyor.
İşverenlerin yarısı yüzde 10 zam yapma eğiliminde.
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