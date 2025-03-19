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Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ne Zaman? Cumhurbaşkanı Kaç Yılda Bir Seçilir?

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ne Zaman? Cumhurbaşkanı Kaç Yılda Bir Seçilir?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.03.2025 - 12:05

CHP üyeleri bir sonraki genel seçimde sandıkta yer alacak cumhurbaşkanı adayını belirlemek 23 Mart Pazar günü seçime gidecek. Peki bir sonraki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Seçimi kaç yılda bir yapılır?

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2023'te seçim ikinci tura kalmış, Recep Tayyip Erdoğan oyların çoğunluğunu almıştı.

2023'te seçim ikinci tura kalmış, Recep Tayyip Erdoğan oyların çoğunluğunu almıştı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamamıştı. En çok oyu alan adaylardan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandığa gidilmişti. 28 Mayıs Pazar günü yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların yüzde 52,16'sını alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Seçimi kaç yılda bir yapılır ?

Cumhurbaşkanı Seçimi kaç yılda bir yapılır ?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu Madde 3'te sürece dair şu bilgiler yer almakta 👇

Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması

MADDE 3 – (Değişik: 25/4/2018-7140/3 md.)

(1) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

(2) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

(3) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.

(4) Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete'de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.

(5) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıl veya daha az süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle birlikte yapılır.

(6) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıldan fazla süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen kırkbeş gün içindeki son Pazar günü yapılır. Bu şekilde seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz.

(7) Yukarıdaki fıkralarda öngörülen süreler içinde seçimin tamamlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, seçim takvimi resen belirlenir ve ilân edilir.

Bir sonraki Cumhurbaşkanı Seçimi ne zaman?

Bir sonraki Cumhurbaşkanı Seçimi ne zaman?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için en geç 14 Mayıs 2028 tarihinde sandığa gidecek. Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte Milletvekili Genel Seçimleri de yapılacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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