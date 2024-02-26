Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber Muhabirini Fırçaladı: "Rüya Kendine Gel..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber Muhabirini Fırçaladı: "Rüya Kendine Gel..."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Yeniden Refah Partisi'yle ilgili sorusuna tepki göstererek, 'Rüya kendine gel...' yanıtını verdi. İşte o anlarda yaşananlar…
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Yeniden Refah Partisi'yle ilgili ittifak ihtimali sorusuna Erdoğan, "Yeniden Refahın tavrını zaten biliyorsunuz. Milletvekili seçimindeki durumundan şu anda kopmuş durumda. Yerel seçimde kendileri, birçok yerde bizden kopmuş olanlarI veya kendi adaylarını gösteriyorlar" cevabını verdi.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "Kürsüde 'sirk cambazı' tabirini kullandınız" demesi üzerine Erdoğan, "Ben onların adını anmadım. Rüya kendine gel.." diye tepki gösterdi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile A Haber muhabiri arasında yaşananlar...
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