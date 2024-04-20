Çözülemeyen Denklem: Olgun Kadın, Genç Erkek Aşkını Elif Cengiz’e Sorduk

Evet yaş farkımız var ama bu sadece rakam. Ben çok minyon bir tipim. Yaşımı göstermiyorum. Hatta Umutcan bile inanmamıştı ilk başta. Ayrıca içimde de büyümeyen bir çocuk var. Umutcan da bunu gördü. Benim lisede, üniversitede erkek arkadaşım olmadı. Aslına bakarsanız o dönemde yaşamam gereken her şeyi şimdi yaşıyorum. O ise göründüğünden daha olgun. Bir de yaş farkı konusunda çifte standart olmasını anlamıyorum. Kadının büyük olması problem de erkeğinki neden değil?

Kötü yorumlar geliyor tabii ki. Hakarete varan yorumları avukatıma yönlendiriyorum. Diğerlerinde de yazanın profiline giriyorum. Genelde ya sadece fiziksel güzelliği ile ön plana çıkmak isteyen genç kızlar ya da benim yaşlarımda olan ama belli ki mutsuz kadınlar yazmış oluyor. Bu kişilerden gelen linçleri umursamıyorum çünkü dediğim gibi bu hayat benim, bu ilişkiyi yaşayan benimi, kararı verecek olan da benim. İlk başlarda cevap veriyordum sonra Umutcan cevap vermemem konusunda uyardı, haklı da. Bu insanlar kaale alınmak istiyor. Onlara istediklerini vermeyeceğim.

- Gelelim şu meşhur aşka. Nasıl tanıştınız Umutcan ile? Kim kimi tavladı desem?

Sosyal medyadan tanıştık ki ben bununla dalga geçerdim, çok karşıydım. Ancak Umutcan sürekli keşfetime düşüyordu. Yılbaşına yakın bir zamandı sanırım bir paylaşımını gördüm. Bir dönem dizisinde yeniçeri olmuş. O zamana kadar mesaj atmamıştım ama bu defa attım 'O paylaştığın hikayede şimdilik figüran olabilirsin ama benim hikayemin başrolü olmak ister misin?' yazdım. O da cevap verdi. Ben ilişki istemediğim, kötü bir dönemden geçiyordum. Bir süre uzak durmaya çalıştım. Hatta diyalog ilerlediğinde ve ben bir şeyler hissetmeye başlayınca onu her yerden engelleyip kaçmaya da çalıştım ama pes etmedi. Baktım ki bu ilişki için emek veriyor, beni gerçekten tanımak istiyor. İnadım kırıldı.

- Kim daha kıskanç? İlk kavganızı da merak ediyorum...

Ben çok kıskanç biriyim derdim ama Umutcan benden daha kıskanç. Zaten ne zaman gerçek bir ilişkiye başlarsın hemen eskiler hortlar ya. Öyle bir durum da yaşadık. 20 gün ayrıldık mesela. O beni bıraktı, sonra yine o geri dönmek istedi. İnsan gerçek ve özel bir şey yaşadığını fark edince uzaklaşamıyor. Bu ikimiz için de geçerli. Sosyal medyada ben onu takip etmiyorum çünkü hesabı pavyon gibi. İlişki başladığında 700 kişiyi takip ediyordu şimdi 400'e düşürdü. Ne zaman hesabını temizler o zaman takibe geçerim.

- Bu işin bir de biyolojik saat işi var. Sen anne olmak istiyor musun?

İstiyorum. Evlendikten sonra çok vakit kaybetmeden anne baba olmak istiyoruz.