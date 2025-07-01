Çok Para Harcamadan, Bütçeyi Aşmadan Keyifli Bir Tatil Yapmak Mümkün mü?

Tatile çıktığımızda belki de aklımıza hiç gelmeyen fırsatlardan biri de ücretsiz etkinlikler olabilir. Tatil yerini belirledikten sonra orada neler olup bittiğine göz atarsan mutlaka bir şeyler bulacağına eminiz. Artık bir çok şehirde bir çok etkinlik mevcut ve bunlar belediyeler, bazı kuruluşlar aracılığıyla ücretsiz olarak sağlanıyor. Konser, müze ya da sergi gezisi, açık hava sinemaları, gezi turları gibi bir çok seçenek de var. Belki de çok yapmak istediğin o aktiviteyi tahmin ettiğinden daha uyguna bulabilirsin.