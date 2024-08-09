Çocuk Sahibi Olmayı Yeniden Düşünmenize Sebep Olacak Yaramazlık Akan Görseller

Her çocuk özeldir. Her çocuğun huyu da, huysuzluğu da birbirinden farklıdır. Haliyle 'yaramazlık' diye tabir ettiğimiz çocukların dünyayı keşifleri de zaman zaman zorlayıcı olabiliyor.

Birazdan göreceğiniz yaramazlık akan fotoğraflardan sonra, çocuk sahibi olmayı yeniden düşünebilirsiniz.

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