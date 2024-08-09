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Çocuk Sahibi Olmayı Yeniden Düşünmenize Sebep Olacak Yaramazlık Akan Görseller

Çocuk Sahibi Olmayı Yeniden Düşünmenize Sebep Olacak Yaramazlık Akan Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.08.2024 - 22:37

Her çocuk özeldir. Her çocuğun huyu da, huysuzluğu da birbirinden farklıdır. Haliyle 'yaramazlık' diye tabir ettiğimiz çocukların dünyayı keşifleri de zaman zaman zorlayıcı olabiliyor.

Birazdan göreceğiniz yaramazlık akan fotoğraflardan sonra, çocuk sahibi olmayı yeniden düşünebilirsiniz.

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1. Bakışlarına bir bakar mısınız, ne kadar masum!

1. Bakışlarına bir bakar mısınız, ne kadar masum!

2. Gerçekten başka bir şey bulamadın mı?

2. Gerçekten başka bir şey bulamadın mı?

3. "Beni çocuklarımdan kurtarın."

3. "Beni çocuklarımdan kurtarın."

4. Epik bir an.

4. Epik bir an.

5. Nasıl başardın?

5. Nasıl başardın?
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6. Gece görsek korkarız!

6. Gece görsek korkarız!

7. Süt banyosu yapmazsak olmaz.

7. Süt banyosu yapmazsak olmaz.

8. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

8. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

9. Kendisini fırça olarak kullanmaya karar vermiş.

9. Kendisini fırça olarak kullanmaya karar vermiş.

10. Üç kafadar! 😂

10. Üç kafadar! 😂
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11. Anlatmaya gerek yok.

11. Anlatmaya gerek yok.

12. Bir de 'sizi çok seviyoruz' yazarsanız tam olacak.

12. Bir de 'sizi çok seviyoruz' yazarsanız tam olacak.

13. Anlıktır.

13. Anlıktır.

14. İlginizi Çekebilir

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