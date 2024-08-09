Çocuk Sahibi Olmayı Yeniden Düşünmenize Sebep Olacak Yaramazlık Akan Görseller
Çocuk Sahibi Olmayı Yeniden Düşünmenize Sebep Olacak Yaramazlık Akan Görseller
Her çocuk özeldir. Her çocuğun huyu da, huysuzluğu da birbirinden farklıdır. Haliyle 'yaramazlık' diye tabir ettiğimiz çocukların dünyayı keşifleri de zaman zaman zorlayıcı olabiliyor.
Birazdan göreceğiniz yaramazlık akan fotoğraflardan sonra, çocuk sahibi olmayı yeniden düşünebilirsiniz.
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1. Bakışlarına bir bakar mısınız, ne kadar masum!
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2. Gerçekten başka bir şey bulamadın mı?
3. "Beni çocuklarımdan kurtarın."
4. Epik bir an.
5. Nasıl başardın?
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6. Gece görsek korkarız!
7. Süt banyosu yapmazsak olmaz.
8. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
9. Kendisini fırça olarak kullanmaya karar vermiş.
10. Üç kafadar! 😂
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11. Anlatmaya gerek yok.
12. Bir de 'sizi çok seviyoruz' yazarsanız tam olacak.
13. Anlıktır.
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