Çocuk Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat: Kötü Ebeveynlerin 15 Ortak Özelliği
Çocuk Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat: Kötü Ebeveynlerin 15 Ortak Özelliği
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde kötü ebeveynlerin 15 ortak özelliğine bakıyor olacağız. Aklnııza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Sorumluluk duyguları olmaz ve genellikle kendi güvensizliklerini çocuklarına yansıtırlar."
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2. "Çocukları her zaman yanlarında çok dikkatli davranmak zorundadır çünkü en küçük hareketlerinde ailesi kafayı yiyecek kadar kızabilir."
3. "Çocukları erken yaştan makyaj yapmaya ve bir büyük gibi davranmaya başlayabilir. Asla tam olarak çocukluklarını yaşayamazlar."
4. "Her zaman kendilerindense çocuklarını suçlayacak bir bahane bulurlar."
5. "Çocukları aileleri ile dertlerini paylaşmaktan korkuyorsa."
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6. "Çocukları daha erken yaştan sorumluluk almaya başlar ve ailedeki sorumlu birey olmak zorunda kalır."
7. "Aileleri o kadar serttir ki, çocukları bütün her şeyini bir sır olarak saklamak zorunda hisseder."
8. "Çocukları ile ilgili her şeyi hiç düşünmeden sosyal medyada paylaşırlar."
9. "Çocuklarına karşı sanki personel terapist gibi davranmaları ve bütün dertlerini daha genç yaştan çocuklarına yüklemeleri."
10. "Çocuklarına ihtiyacı olan ilgiyi hiçbir zaman göstermemeleri ve çocuğun yavaş yavaş ailesinin ilgisini çekmek için her şeyi yapabilecek hale gelmesi."
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11. "Çocukların ailelerine gösterdiği saygı, sevgiden değil korkudan geliyorsa..."
12. "Çocuklarını hiçbir zaman suçlu görmemeleri ve hatta kendi çocuklarını başkalarını suçlamaya alıştırarak hayatta başarısız olmaya hazırlamaları."
13. "Hayattaki her şey sadece onlar hakkındaysa ve çocuklarını hiçbir zaman umursamıyorsalar."
14. "Çocukları arasında ayrım yapıyor ve favori seçiyorsalar."
15. "Aile olarak görevlerini çocuklarını şımartmak ve mutlu etmek olarak görüyorsalar..."
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