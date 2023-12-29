Çocuk Ölümlerine Yol Açan Sahte İlaçlar Gümrükte Yakalandı: 28 Kişi Tutuklandı
Çocuk Ölümlerine Yol Açan Sahte İlaçlar Gümrükte Yakalandı: 28 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da yurt içinde ve yurt dışında sahte ilaçları satan 28 kişi tutuklandı. İlaçların, tamamının sahte olduğu ve çocuk ölümlerine yol açtığı belirlendi.
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda sahte ilaçları yurt dışına göndererek dolandırıcılık ve hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 28 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin arasında örgüt lideri D.T'de bulunuyor.
143 suç kaydı bulunan örgütün sahte ilaç satışı sonucu yurt dışında çocuk ölümlerine yol açtığı ortaya çıktı.Gümrüklerde bekletilen ilaçların tamamının laboratuvar analizleri sonucu sahte olduğu belirlendi.
Şüphelilerin, sahte ilaç ticareti dışında naylon fatura usulsüzlüğü yaptığı ve 4 milyon lira haksız KDV iadesi alıp, suç örgütüne haksız kazanç sağladığı da öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Ticaret Bakanlığı raporlarına göre 98 milyon 26 bin 348 lira değerindeki 11 çeşit sahte ilacı İran'a gönderdiklerini tespit edildi.
Şüphelilerin İranli müşterilerileri N.R.A'dan 3 milyon 500 bin euro ve A.A.K'den ise 1 milyon 800 bin euro aldıkları fakat ilaçları göndermedikleri de ortaya çıktı.
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Çetenin, 2021 ve 2022'de, 100 bin 751 adet yeşil reçete ilacı yurt dışına satılmış gibi gösterip, kayıt dışı olarak yurt içinde sattığı belirlendi.
"Tekiner" suç örgütünün ticari rakiplerini sindirmek için çok sayıda iş yeri kurşunlama, cebir, şiddet ve şantaj eylemlerine azmettirildiği de ortaya çıktı.
Yapılan aramalarda 10 bin tablet yasa dışı ilaç, 269 bin lira, 800 dolar, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası, dijital materyaller ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
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