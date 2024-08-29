Çocuk Menüsü Oyuncaklarından İnternet Satan Tanrı Misafirine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Çocuk Menüsü Oyuncaklarından İnternet Satan Tanrı Misafirine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe gününü renklendiren isimler hangi tweetleri atmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Bu çok ilginç bir özellik.
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Sınıfsal...
Sen de arabasın!
Susma haykır, Malatyalılar vardır!
👇
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Günü kurtarmışsın.
🤔
👇
İyi şaka?
👇
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Umre hurmaları?
Çok iyi anı!
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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