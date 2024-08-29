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Çocuk Menüsü Oyuncaklarından İnternet Satan Tanrı Misafirine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çocuk Menüsü Oyuncaklarından İnternet Satan Tanrı Misafirine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.08.2024 - 17:52

Bakalım Perşembe gününü renklendiren isimler hangi tweetleri atmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Bu çok ilginç bir özellik.

Bu çok ilginç bir özellik.
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Sınıfsal...

Sınıfsal...
twitter.com

Sen de arabasın!

Sen de arabasın!
twitter.com

Susma haykır, Malatyalılar vardır!

Susma haykır, Malatyalılar vardır!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Günü kurtarmışsın.

Günü kurtarmışsın.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İyi şaka?

İyi şaka?
twitter.com

👇

👇
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Umre hurmaları?

Umre hurmaları?
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Çok iyi anı!

Çok iyi anı!
twitter.com

👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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