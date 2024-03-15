Çocuk Gelişim Evreleri Nelerdir? Gelişim Evrelerini Desteklemek İçin Neler Yapılabilir?

Ebeveyn olmak demek, bu macerada ana kahraman olmak demek. Bebeklerimizin her ihtiyacını karşılamak ve onlara sevgi dolu bir ortam sağlamak, en öncelikli görevimiz. Kucağımızda sallamak, onları güldürmek hatta bez değiştirmek bile, onların dünyayı daha güvenli ve sevgi dolu hissetmelerini sağlıyor.

Aynı zamanda bu dönem, bebeklerimizin dünyayı keşfetme zamanıdır. Mobilyaları, oyuncakları, evcil hayvanları merakla inceliyorlar. Biz ebeveynler olarak onların keşif yolculuklarında yanlarında olmalıyız. Kim bilir, belki de en sevdikleri oyuncak, aslında bir kaşık olabilir.

Ve dil gelişimi... Evet, bu da çok önemli. Bebeklerimizle konuşmak, onlara şarkılar söylemek, hatta basit hikayeler anlatmak bile onların dil becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.