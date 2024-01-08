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Çocuk Esirgeme Kurumunda Büyüyen Askerimizin Doğum Günü Paylaşımı Yürekleri Burktu

Çocuk Esirgeme Kurumunda Büyüyen Askerimizin Doğum Günü Paylaşımı Yürekleri Burktu

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 01:14

Çocuk esirgeme kurumunda büyüyen bir askerimizin doğum gününde yaptığı paylaşım okuyanların gözlerini doldurdu. Gelen yanıtlar ise hem daha da duygulandırdı hem de yüzümüzde buruk bir gülümseme oluşturdu.

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Doğum günleri mutluluğu çağrıştırsa da, maalesef bu herkes için geçerli değil.

Doğum günleri mutluluğu çağrıştırsa da, maalesef bu herkes için geçerli değil.

Öyle olunca insan böyle günlerde kendini daha yalnız hissedebiliyor...

Öyle olunca insan böyle günlerde kendini daha yalnız hissedebiliyor...

Çocuk esirgeme kurumunda büyüyen bir askerimizin yaptığı doğum günü paylaşımı okuyanların gözlerini doldurdu.

Çocuk esirgeme kurumunda büyüyen bir askerimizin yaptığı doğum günü paylaşımı okuyanların gözlerini doldurdu.
twitter.com

1. Gelen yanıtlar ise hem daha da duygulandırdı hem de yüzümüzde buruk bir gülümseme oluşturdu.

1. Gelen yanıtlar ise hem daha da duygulandırdı hem de yüzümüzde buruk bir gülümseme oluşturdu.
twitter.com

2. ❤️

2. ❤️
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10. Doğum günün kutlu olsun. 💙

10. Doğum günün kutlu olsun. 💙
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