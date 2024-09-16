Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Çocuğunuzun Yeni Bir Dil Öğrenmeye Ne Kadar Yatkın Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Çocuğunuzun Yeni Bir Dil Öğrenmeye Ne Kadar Yatkın Olduğunu Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 10:06

Çocuğunuz yeni bir dil öğrenmeye ne kadar yatkın? Siz çocuğunuzu anlatın, biz de dile yatkınlığını söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hikaye dinlemeyi ve anlatmayı sever mi?

2. Farklı sesleri taklit ediyor mu?

3. Farklı dilde şarkı söylüyor mu?

4. Bunlar arasından en sevdiği ders ne?

5. Türkçe dil bilgisi kurallarıyla arası nasıl?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kitap okumayı seviyor mu?

6. Kitap okumayı seviyor mu?

7. Bilmediği bir kelime olunca ne yapar?

8. Son olarak hayal gücü nasıl?

Kesinlikle oldukça yatkın!

Hem kelimelerle arası iyi hem de hayal gücü oldukça geliştiği için ve meraklı olduğundan dolayı yeni bir dili kolaylıkla öğrenebilir. Kelimeleri farklı şekillerde kullanarak ortaya mükemmel işler çıkaracağına eminiz. İhtiyacı olan şey onu eğlendirecek, ilgisini çekebilecek öğrenme yöntemleri. Sonrasında İngilizce, Almanca, Fransızca hatta pek çok dili kolaylıkla öğrenebilir!

Pek fena değil!

Kelimelerle arası çok iyi olmasa da dil bilgisini ve kelimeleri seviyor. İlgisi yabancı ülkeye ve farklı içeriklere yöneltildiğinde doğru bir eğitimle kolay bir şekilde öğrenebilir. Sadece zaman zaman odağı kayabilir, onun için de ilgi çekici içerikler bularak yeniden ilgisini ve odağını o dile çevirebilirsiniz. Biraz ilgi ve bol çalışma ile gerçekten çok iyi şekilde öğrenebilir!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İmkansız değil...

Kabul edelim pek dile ve yeni kelimelere ilgisi olmasa da işi biraz daha sayısal ve onun ilgisini çekecek şekilde değiştirebilirseniz mükemmel şeyler ortaya çıkabilir. Bazı çocuklar dil öğrenmeye diğerleri kadar yatkın olmasa da yine kolaylıkla öğrenebiliyorlar. Önemli olan onların görsel mi, işitsel mi nasıl bir zeka türüne sahip olduğunu bilmek ve ilgi alanına göre öğretmek!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın