Çocuğunuzun Yeni Bir Dil Öğrenmeye Ne Kadar Yatkın Olduğunu Söylüyoruz!
Çocuğunuzun Yeni Bir Dil Öğrenmeye Ne Kadar Yatkın Olduğunu Söylüyoruz!
Çocuğunuz yeni bir dil öğrenmeye ne kadar yatkın? Siz çocuğunuzu anlatın, biz de dile yatkınlığını söyleyelim!
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1. Hikaye dinlemeyi ve anlatmayı sever mi?
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2. Farklı sesleri taklit ediyor mu?
3. Farklı dilde şarkı söylüyor mu?
4. Bunlar arasından en sevdiği ders ne?
5. Türkçe dil bilgisi kurallarıyla arası nasıl?
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6. Kitap okumayı seviyor mu?
7. Bilmediği bir kelime olunca ne yapar?
8. Son olarak hayal gücü nasıl?
Kesinlikle oldukça yatkın!
Pek fena değil!
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