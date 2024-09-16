Çocuğunuzun Yeni Bir Dil Öğrenmeye Ne Kadar Yatkın Olduğunu Söylüyoruz!

Kabul edelim pek dile ve yeni kelimelere ilgisi olmasa da işi biraz daha sayısal ve onun ilgisini çekecek şekilde değiştirebilirseniz mükemmel şeyler ortaya çıkabilir. Bazı çocuklar dil öğrenmeye diğerleri kadar yatkın olmasa da yine kolaylıkla öğrenebiliyorlar. Önemli olan onların görsel mi, işitsel mi nasıl bir zeka türüne sahip olduğunu bilmek ve ilgi alanına göre öğretmek!