Çocuğunuzun Yabancı Dil Öğrenmesinin 10 Faydası

Öğrendikleri dil ile çocuğunuz henüz küçük yaşlarda farklı kültürlerin de varlığını öğrenmiş olur. Bu da farklı kültürlere, toplumlara daha anlayışlı olmayı öğretir. Böylece farklı düşünce ve yaşayış tarzlarını anlar, empati yeteneklerini de buna bağlı olarak geliştirirler.