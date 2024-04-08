Çocuğunuza İngilizce Mevsim ve Ayları Öğretmenizi Kolaylaştıracak 9 Yol
Çocuğunuza İngilizce Mevsim ve Ayları Öğretmenizi Kolaylaştıracak 9 Yol
Mevsimler ve aylar... Hayatlarımızın bir parçası, tabii çocuklarımız için de. Çocuklar İngilizce öğrenirken hafızaları başka türlü çalışır. İşte çocuklarınıza İngilizce mevsimler ve ayları öğretmenin eğlenceli yolları...
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1. Şarkılar ve şiirler yardımıyla mevsim ve ayları kolayca öğrenebilirler.
2. Kartların ulaşamayacağı yer yok! Kart oyunlarıyla da çocukların başarıyla öğrenmesini sağlarsınız.
3. Değişik oyun ve aktiviteleri de listenize ekleyin.
4. Mevsim ve aylarla ilgili hikaye ve masallar anlatabilirsiniz.
5. Doğa yürüyüşleri ile mevsimleri ve ayları yerinde öğretebilirsiniz.
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6. Mevsim temalı sanat ve el işi projelerini beraber yapabilirsiniz.
7. Takvimlerden yararlanın.
8. Kutu oyunları da çocuklar için İngilizce mevsim ve ayları öğrenmede kolaylık sağlar.
9. Olumlu geri bildirimlerde bulunup çocuğunuza mevsimleri hatırlatacak hediyeler alabilirsiniz.
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