Çocuğunuza İngilizce Mevsim ve Ayları Öğretmenizi Kolaylaştıracak 9 Yol

Aylar ve mevsimleri öğretmek için çeşitli oyunlar ve aktiviteler geliştirebilirsiniz. Bunun en güzellerinden biri puzzle veya eşleştirme oyunu. Her aya veya mevsime özgü resimler veya kelimeler içeren bir eşleştirme oyunu oluşturun ve çocuğunuzun bunları İngilizce olarak tekrar etmesini sağlayın. Hem görsel hem işitsel hafızalarını kullanmaları gerekecek.