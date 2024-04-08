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Çocuğunuza İngilizce Mevsim ve Ayları Öğretmenizi Kolaylaştıracak 9 Yol

Çocuğunuza İngilizce Mevsim ve Ayları Öğretmenizi Kolaylaştıracak 9 Yol

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 17:01

Mevsimler ve aylar... Hayatlarımızın bir parçası, tabii çocuklarımız için de. Çocuklar İngilizce öğrenirken hafızaları başka türlü çalışır. İşte çocuklarınıza İngilizce mevsimler ve ayları öğretmenin eğlenceli yolları...

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1. Şarkılar ve şiirler yardımıyla mevsim ve ayları kolayca öğrenebilirler.

Ayları ve mevsimleri içeren basit şarkılar veya kısa şiirler öğrenmeyi eğlenceli hale getirir. Melodik ritimler, çocukların hafızalarında kalıcı izler bırakacağından bu şarkılar ve şiirler ile İngilizce mevsim ve ayları kolayca öğrenirler. Hem de çocuğunuzla beraber siz de oldukça eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

2. Kartların ulaşamayacağı yer yok! Kart oyunlarıyla da çocukların başarıyla öğrenmesini sağlarsınız.

2. Kartların ulaşamayacağı yer yok! Kart oyunlarıyla da çocukların başarıyla öğrenmesini sağlarsınız.

Renkli ve çekici görsellerle desteklenmiş kartlar kullanarak ayları ve mevsimleri öğretebilirsiniz. Her ay veya mevsim için bir kart oluşturun ve resimlerle veya yazılarla ilgili bilgileri ekleyin. Ocak, Şubat, Mart... Bakalım ne kadarını doğru bilecekler?

3. Değişik oyun ve aktiviteleri de listenize ekleyin.

3. Değişik oyun ve aktiviteleri de listenize ekleyin.

Aylar ve mevsimleri öğretmek için çeşitli oyunlar ve aktiviteler geliştirebilirsiniz. Bunun en güzellerinden biri puzzle veya eşleştirme oyunu. Her aya veya mevsime özgü resimler veya kelimeler içeren bir eşleştirme oyunu oluşturun ve çocuğunuzun bunları İngilizce olarak tekrar etmesini sağlayın. Hem görsel hem işitsel hafızalarını kullanmaları gerekecek.

4. Mevsim ve aylarla ilgili hikaye ve masallar anlatabilirsiniz.

4. Mevsim ve aylarla ilgili hikaye ve masallar anlatabilirsiniz.

Aylar ve mevsimlerle ilgili basit hikayeler veya masallar anlatarak çocukların dikkatini çekeceğinize emin olun. Bu hikayeleri ve masalları, çocukların mevsimlerin özelliklerini ve ayların sıralamasını anlamalarına yardımcı olacak şekilde tasarlarsanız çok daha etkili olur.

5. Doğa yürüyüşleri ile mevsimleri ve ayları yerinde öğretebilirsiniz.

5. Doğa yürüyüşleri ile mevsimleri ve ayları yerinde öğretebilirsiniz.

Çocukların İngilizce mevsim ve ayları yerinde öğreterek hafızalarına kazıyabilirsiniz. Mevsimlere uygun olduğunda doğa yürüyüşleri düzenleyin. Bu yürüyüşler sırasında çocuklara mevsimler hakkında bilgi verin ve farklı mevsimlerde doğada gözlem yapmalarını sağlayın. İnanın çok ama çok etkili bir yöntem!

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6. Mevsim temalı sanat ve el işi projelerini beraber yapabilirsiniz.

6. Mevsim temalı sanat ve el işi projelerini beraber yapabilirsiniz.

Açıkçası bu yöntem en etkililerinden biri olabilir. Hem el becerilerini geliştirmesini sağlayıp hem de İngilizce olarak öğrenmelerini eğlenceli hale getirirsiniz. Her mevsim için temalı sanat ve el işi projeleri yapın. Mesela kış mevsiminde kar taneleri yapabilir, yaz mevsiminde deniz yıldızları veya güneş şekilleri oluşturabilirsiniz. Sonrasında da yaptıkları el işlerini evin güzel bir yerine konumlandırıp hiç unutmamalarını sağlayabilirsiniz.

7. Takvimlerden yararlanın.

7. Takvimlerden yararlanın.

Çocukken sınıflarımızda bulunan mevsim panosunu hatırlayın. Aklımıza zamk gibi kazınmış. Siz de bundan yararlanabilirsiniz. Evde veya sınıfta bir takvim kullanarak ayları ve mevsimleri görsel olarak gösterebilirsiniz. Her ayın adını ve hangi mevsime ait olduğunu gösteren bir takvim yapabilirsiniz. Çocuklar her gün takvimi kontrol ederek ayları ve mevsimleri tekrarlayabilirler.

8. Kutu oyunları da çocuklar için İngilizce mevsim ve ayları öğrenmede kolaylık sağlar.

8. Kutu oyunları da çocuklar için İngilizce mevsim ve ayları öğrenmede kolaylık sağlar.

Görsel hafızalarını geliştirmek için de mükemmel bir yöntem. Magnet olarak da satılan bu kutu oyunlarından yararlanabilirsiniz.

9. Olumlu geri bildirimlerde bulunup çocuğunuza mevsimleri hatırlatacak hediyeler alabilirsiniz.

9. Olumlu geri bildirimlerde bulunup çocuğunuza mevsimleri hatırlatacak hediyeler alabilirsiniz.

Her çocuk başarma hissinin getirdiği mutluluğu sever. Bu yüzden ona başardığını hissettirin ve ödüllendirin. Alacağınız hediyeler mevsimlerle ilgili küçük hediyeler olabilir.

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