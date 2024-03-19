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Çocuğunuza Alabileceğiniz En Güzel 10 Doğum Günü Hediyesi Fikri

etiket Çocuğunuza Alabileceğiniz En Güzel 10 Doğum Günü Hediyesi Fikri

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 17:01

Yaklaşan doğum günü öncesinde bir hediye alışverişine çıkmak şart. Fakat bir hediye seçmeden önce özel günün sahibi hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Çünkü çocuğun yaşı, hobileri ve ilgi alanları en yaratıcı doğum günü hediyeleri için harika birer ilham kaynağı olabilir.

Diğer yandan bir çocuğa alınabilecek hediyeler konusunda tek sınırın hayal gücü olduğunu da belirtelim. Her ne kadar akla ilk önce giysi ya da oyuncak ürünleri gelse de, çocuklar da değişik doğum günü hediyeleri almak isterler. 

Peki doğum gününü çok daha özel kılacak bir hediye neler mi olabilir? Gelin, birlikte öğrenelim!

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1. Masa Oyunları

Çocuğunuzu en sevdiği çizgi dizilerin temalarında pek çok masa oyunu bulabilirsiniz. Monopoly’de görülen bir ilerleme sistemini çocuk çizgi dizileriyle birleştiren bu tür masa oyunları harika bir hediye olacaktır.

Diğer yandan strateji, kelime ve kart oyunları da çocuğunuzun arkadaşlarıyla harika vakit geçirmesini sağlayabilir. Bunlar da farklı doğum günü hediyeleri arasında yer alır.

2. Minyatür Yapım Kitleri

Minyatür yapım kitleri çocukların el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Genellikle ahşap veya plastik parçalardan oluşurlar ve çocuklar küçük bir yapıyı inşa etmek için rahatlıkla kullanabilirler. Hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunarlar.

Eğitsel değeri yüksek bir hediye olan minyatür yapım kitleri sağlık açısından risk de oluşturmamaktadır. Dolayısıyla listemizdeki en yaratıcı doğum günü hediyeleri arasında yer alır.

3. Oyun Evi

Oyun evleri, çocukların hayal gücünü kullanarak oyun oynamaları için özel bir alan sağlar. Ahşap veya plastik modelleri bulunur ve içine oyuncaklarını yerleştirebilirler. Bu tür evleri çadır şeklinde penye ya da muşambadan imal edilmiş şekilde de bulabilirsiniz. 

Çocuğa ait bir oyun alanı sağlayan oyun evleri oyuncakların dağınıklık yaratmasının da önüne geçebilir. Özellikle kız çocukları için mükemmel bir hediye!

4. Figür Oyuncaklar

Bir çocuğa ne hediye alınır diye düşündüğümüzde aklımıza figür oyuncakların gelmemesi elbette çok zor.

Figür oyuncaklar çocukların hikayeler oluşturmasına ve oynamasına yardımcı olan oyuncaklardır. Süper kahramanlar, hayvanlar, beşik bebekler veya film karakterleri gibi birçok türde bulunabilir. Hediye olarak bir figür alırken çocuğun sevdiği animasyon ve çizgi film karakterleri de tercih edebilirsiniz.

5. El Yapımı Takı Seti

Takı yapım setleri, kız çocuğa alınabilecek hediyeler arasındaki en iyi seçeneklerden biridir. Bu tür hediyeler çocuklara kendi takılarını tasarlama fırsatı sunar. Boncuk, teller, kapatıcılar ve süslemeler içeren paketleri aynı zamanda yaratıcılığı da teşvik eder. Ve oldukça sevilir!

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6. Atmosfer Lambaları

Renkli ve eğlenceli tasarımlara sahip atmosfer lambaları, çocukların oda dekorasyonunu kişiselleştirmelerine yardımcı olur. LED ışıklarla aydınlatılırlar ve farklı renk seçenekleri sunarlar.

Bu tür aydınlatma odaklı hediyeler çocuğunuzun odasına yeni bir hava katar.

7. Yaşa Uygun Deney Setleri

Bilim deney setleri, çocuklara temel bilimsel kavramları öğrenme ve deney yapma fırsatı sunar. Kimya, fizik veya biyoloji setleri gibi çeşitli türleri vardır. Hem eğlendirir hem öğretir!

8. Çocuk Teleskopu

Çocuk teleskopları gökyüzünü incelemek ve astronomiyi keşfetmek isteyen genç gözlemciler için idealdir. Genellikle taşınması kolay ve kullanımı basit ürünlerdir.

Farklı doğum günü hediyeleri arayan ebeveynler için bir teleskop harika olabilir. Çünkü çocuklar bu sayede çocuklar yıldızları, gezegenleri, ayı ve diğer göksel cisimleri daha iyi algılayabilir. Bu aynı zamanda çocuktaki öğrenme refleksini de harekete geçirecektir.

9. Puf Minder

Çocuk puf minderleri çocukların oyun oynarken veya kitap okurken rahatlamaları için mükemmel eşyalardır. Genellikle hafif ve taşınması kolaydır. Farklı renkler ve desenlerde alabileceğiniz koltuklar kesinlikle çocuğa alınabilecek eğlenceli hediyeler arasında.

10. Novakid

10. Novakid

Çocuğunuz için iyi bir doğum günü hediyesi seçeneği de İngilizce eğitimidir! Çocuğunuzu erken yaşta; interaktif, ezberci ve kuralcı anlayıştan uzak bir yabancı dil eğitimiyle tanıştırın. Novakid’in 4-12 yaş arası online İngilizce kursuna kayıt olun. Üstelik ilk online İngilizce dersiniz tamamen ücretsiz!

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