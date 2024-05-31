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Çocuğunun Sevdiği Besinlere Göre Ona Hangi Yemeği Yapmalısın?

etiket Çocuğunun Sevdiği Besinlere Göre Ona Hangi Yemeği Yapmalısın?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 16:01

Çocuğunuz hangi yiyecekleri seviyor hangilerine burun kıvırıyor? Bize çocuğunuzun sevdiği besinleri söyleyin, hangi yemeği hazırlamanız gerektiğini söyleyelim!

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1. İlk olarak bebeğin bunlardan hangisini daha çok seviyor sence?

2. Tatlı yiyeceklere reaksiyonu nasıl?

3. Bu meyvelerden hangisini daha çok yiyor?

4. O zaman yumurta ile arasının nasıl olduğunu öğrenebilir miyiz?

5. Gelelim süt ürünlerine... Bu besinlerle arası nasıl?

5. Gelelim süt ürünlerine... Bu besinlerle arası nasıl?
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6. Önüne bunlardan birini koysan hangisine uzanır?

7. Son olarak makarna mı pilav mı?

7. Son olarak makarna mı pilav mı?

Kereviz mücveri yapmalısın!

Kereviz mücveri yapmalısın!

Bebeğinin hem damak tadına hem de gelişimine katkıda bulunmak Kereviz Mücveri ile mümkün. Gelelim tarifine...

Malzemeler

  • 2 adet orta boy kereviz 

  • 5-6 dal taze soğan 

  • 6 dal dereotu 

  • 2 adet yumurta 

  • 1 adet orta boy patates 

  • 4 yemek kaşığı un 

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Kerevizleri ve patatesi rendeleyin. Fazla suyunu süzdürün. Taze soğan ve dereotunu ince bir şekilde kıyın. Hepsini bir kapta karıştırın. Yumurta, un ve tuzu ilave edin. Hepsini iyice harmanladıktan sonra elinizle şekiller verin. Zeytinyağını tavada kızdırın ve şekil verdiğiniz karışımı kızartın. Hemen servis edin. Afiyet olsun.

Kaşarlı patates topları yapmalısın!

Kaşarlı patates topları yapmalısın!

Hem sana hem de bebeğine uygun!

Malzemeler 

  • 3-4 adet orta boy patates 

  • Taze kaşar peyniri 

  • Zeytinyağı 

Patatesleri derin bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Haşlanan patatesleri sıcakken ezin ve püre haline getirin. Patatesin içine taze kaşar peyniri rendeleyin. Patatesten ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlak şekiller verin. Fırın tepsisine pişirme kâğıdı serin ve patates toplarını dizin. Üzerinde zeytinyağı gezdirin. 180 derece fırında yarım saat pişirin. Hemen servis edin. Afiyet olsun.

Bal kabaklı yulaf ezmesi yapmalısın!

Bal kabaklı yulaf ezmesi yapmalısın!

Tatlıyı çok seviyor biliyoruz. Ama sağlıklı tatlı olmasında fayda var. 

Malzemeler 

  • 1 çorba kaşığı yulaf ezmesi 

  • Yarım çay bardağı su 

  • 1-2 kibrit büyüklüğünde bal kabağı 

Üzeri için: 

  • Dilediğiniz kadar ceviz içi 

  • 1 çay kaşığı toz tarçın 

Bal kabağını bir tencereye alın ve yarım su bardağı suyu ilave edin. Yumuşayıncaya kadar haşlayın. Yumuşamasına yakın içerisine yulaf ezmesini ekleyin. 1-2 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Soğuyunca püre haline gelene kadar ezin. Üzerini ceviz ve toz tarçınla süsleyin.

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