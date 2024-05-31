Çocuğunun Sevdiği Besinlere Göre Ona Hangi Yemeği Yapmalısın?

Bebeğinin hem damak tadına hem de gelişimine katkıda bulunmak Kereviz Mücveri ile mümkün. Gelelim tarifine...

Malzemeler

2 adet orta boy kereviz

5-6 dal taze soğan

6 dal dereotu

2 adet yumurta

1 adet orta boy patates

4 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Kerevizleri ve patatesi rendeleyin. Fazla suyunu süzdürün. Taze soğan ve dereotunu ince bir şekilde kıyın. Hepsini bir kapta karıştırın. Yumurta, un ve tuzu ilave edin. Hepsini iyice harmanladıktan sonra elinizle şekiller verin. Zeytinyağını tavada kızdırın ve şekil verdiğiniz karışımı kızartın. Hemen servis edin. Afiyet olsun.