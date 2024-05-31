Çocuğunun Sevdiği Besinlere Göre Ona Hangi Yemeği Yapmalısın?
Çocuğunun Sevdiği Besinlere Göre Ona Hangi Yemeği Yapmalısın?
Çocuğunuz hangi yiyecekleri seviyor hangilerine burun kıvırıyor? Bize çocuğunuzun sevdiği besinleri söyleyin, hangi yemeği hazırlamanız gerektiğini söyleyelim!
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1. İlk olarak bebeğin bunlardan hangisini daha çok seviyor sence?
2. Tatlı yiyeceklere reaksiyonu nasıl?
3. Bu meyvelerden hangisini daha çok yiyor?
4. O zaman yumurta ile arasının nasıl olduğunu öğrenebilir miyiz?
5. Gelelim süt ürünlerine... Bu besinlerle arası nasıl?
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