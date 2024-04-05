Çocuğunun Gelişimini Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!
Çocuğunun Gelişimini Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!
Çocuğunun gelişimine katkı sağlayacak bir öneride bulunuyoruz! Bu test, siz ebeveynlerin çocuklarının büyüme sürecini nasıl destekleyebileceğini anlamalarına yardımcı olacak. Hadi başlayalım!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Çocuğun evde en çok ne ile vakit geçiriyor?
2. Peki, çocuğun kaç yaşında?
3. Çocuğunun karakterinin en belirgin özelliği ne?
4. En çok hangi konuya meraklı?
5. Çocuğunun zihinsel gelişimini desteklemek için hangi etkinlikleri tercih ediyorsun?
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6. Söyle bakalım, çocuğunun okulla arası nasıl?
7. Çocuğunun en sevdiği oyuncağı ne?
8. Son olarak, çocuğun bu animasyon filmlerinden birini seçecek olsa hangisini seçerdi?
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